Роналду осыпал невесту миллионами — помолвочное кольцо за $5 млн

21 августа 2025, 01:20

Криштиану Роналду подарил Джорджине Родригес кольцо с бриллиантом до 35 карат

Джорджина Родригес (Фото: Instagram* @Georginagio)

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений, подарив помолвочное кольцо с бриллиантом стоимостью до $5 млн и дополнительные подарки на $366 тыс., включая электрокар Porsche, часы Audemars Piguet и гардероб от люксовых брендов.