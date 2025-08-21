Роналду осыпал невесту миллионами — помолвочное кольцо за $5 млн
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений, подарив помолвочное кольцо с бриллиантом стоимостью до $5 млн и дополнительные подарки на $366 тыс., включая электрокар Porsche, часы Audemars Piguet и гардероб от люксовых брендов.
Помолвочное кольцо Джорджины Родригес стало объектом внимания ювелирных экспертов. По оценкам геммологов, центральный бриллиант овальной огранки весит от 15–20 до 35 карат и обрамлен дополнительными камнями. Лора Тейлор из Lorel Diamonds описала кольцо как исключительное, отметив, что его стоимость может превышать $2 млн для камня цвета D-F, в то время как Тобиас Корминд из 77 Diamonds оценил украшение в $5 млн. Некоторые пользователи соцсетей сравнивали вес кольца с гирей, шутя о возможной необходимости операции на пальце.
Помимо кольца, Роналду подарил Родригес набор роскошных подарков, включая электромобиль Porsche Taycan ($106 тыс.), часы Audemars Piguet ($72 тыс.) и Patek Philippe ($57 тыс.), сумки Christian Dior и Louis Vuitton ($9 тыс.), а также дизайнерскую одежду ($24 тыс.). Общая сумма подарков составила около $366 тыс., хотя некоторые источники указывают диапазон от $270 тыс. до $500 тыс.348. Инсайдеры отмечают, что футболист готовился к предложению долгое время, желая сделать его особенным.
Пара объявила о помолвке 11 августа 2025 года после почти десяти лет отношений. У них двое общих детей, а Родригес также участвует в воспитании троих детей Роналду от предыдущих отношений. Свадьба запланирована на 2026 год после Чемпионата мира по футболу и, по слухам, может стать одной из самых дорогих звездных церемоний.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
