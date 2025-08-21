У Филиппа Киркорова диагностировали серьезное заболевание
Российскому певцу Филиппу Киркорову диагностировали сахарный диабет второго типа. При нем уровень глюкозы в крови растет, из-за чего человек нуждается в препаратах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Заболевание заподозрили после того, как артист обжегся от пиротехники на концерте в апреле. Раны долго не заживали, поэтому врачи отправили его на дополнительные анализы. Теперь звезде эстрады ежедневно вводят инсулин и надеются, что его рана скоро затянется.
Отмечается, что сам поп-король жалуется на слабость, постоянную жажду и онемение в ногах. Вдобавок он страдает перепадами настроения от раздражительности до апатии. Медики настаивали на диете, но знаменитый пациент от нее наотрез отказался.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров вернется на сцену только в феврале 2026 года. Он анонсировал два сольных концерта в Москве.
*Запрещен в РФ
Читайте также: