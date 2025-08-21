У Филиппа Киркорова диагностировали серьезное заболевание

21 августа 2025, 09:29

Mash: Филиппу Киркорову диагностировали диабет второго типа после ожога на концерте

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм*/fkirkorov)

Российскому певцу Филиппу Киркорову диагностировали сахарный диабет второго типа. При нем уровень глюкозы в крови растет, из-за чего человек нуждается в препаратах. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.