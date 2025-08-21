Солнцев раскритиковал российскую эстраду: «Алкашня одна, поющие носки, помойка!»

21 августа 2025, 05:24

Гоген Солнцев заявил, что в российском шоу-бизнесе нет достойных артистов

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* solntcev)

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев жестко раскритиковал российскую эстраду, назвав ее «помойкой» и обвинил коллег в отсутствии таланта, зависимости от наркотиков и алкоголя. Свое мнение он высказал в интервью, опубликованном 21 августа 2025 года.





Гоген Солнцев, известный своими скандальными высказываниями, обрушился с критикой на российский шоу-бизнес.





«Да все наши звезды на одно лицо, все поющие носки, все помойка. Ни в одной стране мира нет такой помойки, как у нас в шоу-бизнесе. Это такие шлеперы! Просто общество грязного спектакля. И вкуса нет, и песни черт знает какие. Все под фанеру пасти разевают. Нет ни одного артиста, который был бы достоин внимания», — заявил Солнцев.

«Алкашня одна, сплошные наркозависимые, из клиник не вылезающие. Не знаю, почему так… Видимо, мы таких заслужили. Значит, мы сами такие зрители и слушатели, если мы создаем себе таких идолов, как, извините, Проша Шаляпин».