«С предыдущей такого не было»: чем Мизулина лучше бывшей жены SHAMAN’а и на что пошла его мать, чтобы защитить сына от злопыхателей
Пока одни звездные мамы стараются держаться в тени ради сохранения репутации наследников, Людмила Дронова выбирает другую тактику: регистрирует фейковые аккаунты и лично идет в комментаторские бои за сына. В новом интервью мать SHAMAN’a приоткрыла дверь в личную жизнь семьи, за которой обнаружились стертые семь лет брака и неожиданные откровения о бывшей невестке. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Что скрывается за трогательной заботой матери SHAMAN’аЛюдмила Дронова стала гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где поделилась подробностями о семейном укладе. В эфире зашла речь о хейте, комментариях, о том давлении, которое сегодня испытывает любой популярный артист. Интернет в наши дни — место жестокое. А Ярослав с его быстрым взлётом и патриотическим имиджем — давно уже лёгкая добыча для критики.
Обычно в таких обстоятельствах семьи предпочитают отмалчиваться: каждое слово способно стать оружием против тебя. Но Людмила Дронова поступила по-другому. Сидя в студии, она совершенно невозмутимо сообщила, что заводит анонимные страницы и с этих вымышленных аккаунтов бросается на защиту сына в комментаторских баталиях. Она с не меньшим рвением защищает и нынешнюю спутницу сына — Екатерину Мизулину. В рамках повседневной логики такое поведение можно было бы интерпретировать как трогательную заботу. Но если смотреть глубже — перед глазами возникает образ тотального контроля, не знающего границ родительского порога.
Неловкие откровения Людмилы Дроновой о бывшей жене сынаОсенью 2024 года Ярослав Дронов развёлся со своей второй женой Еленой Мартыновой. Она старше его на 14 лет. Опытный и влиятельный специалист в области пиара. Именно она в своё время поверила в никому не известного молодого человека с дредами и участвовала в создании того образа SHAMANа, который сегодня знает вся страна. Семь лет брака, долгие годы поддержки. Тогда он ещё не собирал стадионы, ни о каких крупных контрактах речи не шло, а всенародная слава оставалась лишь мечтой.
Людмила Дронова с гордостью поведала о том, как у неё сложились тёплые отношения с новой избранницей сына. А затем, как бы между прочим, добавила: с предыдущей женой такого никогда не было, а настоящая семья появилась только теперь. И этот кусок жизни словно перестал существовать, семь лет брака будто стёрли.
Скандальное видео на БайкалеВ программе отдельно затронули байкальскую историю — она уже давно переросла в фарс. Ролик, в котором SHAMAN (Ярослав Дронов) во время поездки на Байкал наклонился к озеру и коснулся языком льда, спровоцировал массу обвинений в его адрес. Видео мгновенно разлетелось по Сети, вызвав волну мемов и ожесточённых споров. Реакция публики разделилась: часть пользователей сочла это осквернением святыни — Байкал считается сакральным местом для коренных народов.
Другие увидели в жесте пошлый подтекст. Кроме того, жительница Свердловской области Екатерина Герлах написала официальную жалобу в прокуратуру, усмотрев в видео пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Единственным представителем шаманского сообщества, который публично и официально высказался об инциденте, стал Артур Цыбиков — руководитель религиозной организации «Вечное синее небо», действующий шаман. После публикации видео с облизыванием льда Цыбиков дал интервью изданию «Абзац», в котором жёстко раскритиковал поступок певца.
«Байкал для нас — сакральное место. Так делать нельзя. Это какая-то деградация. Представьте храм Христа Спасителя с Pussy Riot**. Верующий человек так себя не ведет, не поступает. Плюс само по себе именование SHAMAN несет нагрузку — нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят».Ярослав Дронов (SHAMAN) в интервью «Пятому каналу» объяснил свой поступок тем, что считает патриотизм формой свободы. Он связал свою любовь к Родине с правом на самовыражение.
«Вы знаете, я свободный человек, я живу в России, в свободной стране. А, как известно, патриотизм — это тоже свобода».Позже он добавил, что его поездка на Байкал вызвала «чистый детский восторг», и сравнил свой поступок с воспоминаниями из детства, когда многие пробовали снег или лизали сосульки.