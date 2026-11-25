«С такими "пельменями" рожать невозможно»: что не так с молодой пассией журналиста Сергея Бабаева, на которую он променял жену после 24 лет брака
Для миллионов он — главный будильник России, человек, с которого начинается утро. Но за привычной улыбкой на экране — путь, о котором зрители почти ничего не знают. О том, что случилось с Сергеем Бабаевым и как он нашёл в себе силы двигаться дальше, читайте в материале «Радио 1».
Сергей Бабаев: биография, карьера и личная жизньСергей Эдуардович Бабаев родился 16 октября 1976 года в Москве в семье инженеров. В старших классах он серьёзно увлекался биологией. Получив аттестат, он поступил на биологический факультет МГУ, однако впоследствии принял решение сменить профиль и перевёлся на факультет журналистики. Диплом, впрочем, пришлось ждать мучительно долго — десять лет: плотный график репортёра, летающего по горячим точкам, плохо сочетался с расписанием лекций. Заветную корочку он получил лишь в 2004 году.
Телевизионная карьераПуть в профессию Бабаев начал в 1993 году на телеканале НТВ с должности администратора. В дальнейшем он освоил ряд телевизионных специальностей, работая ассистентом режиссёра, редактором и специальным корреспондентом. В разные годы он сотрудничал с телеканалами НТВ, ТВС и Первым каналом, освещая новостные повестки, экологические расследования и спортивные события. Наибольшую известность Сергею Бабаеву принесла работа на Первом канале.
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С 2006 по 2014 год он был ведущим ежедневной программы «Другие новости», а с 2014 года является одним из основных ведущих утреннего шоу «Доброе утро». Параллельно с эфирной работой Бабаев занимается преподавательской деятельностью, ведя курсы в «Школе Первого канала».
Личная жизнь журналистаВ 1997 году Сергей Бабаев женился на Ирине, с которой познакомился во время работы на НТВ. Супруги прожили в браке 24 года. В семье родились двое детей: сын Никита в 2000 году и дочь Елизавета в 2003 году. Весной 2021 года семья столкнулась с тяжёлым заболеванием: коронавирусной инфекцией заразились все члены семьи.
Для Ирины Бабаевой болезнь оказалась смертельной, она скончалась в больнице от осложнений. Спустя два года после смерти первой супруги Сергей Бабаев женился повторно. Его избранницей стала Юлия — бывшая студентка его курса в «Школе Первого канала». Вторая избранница младше телеведущего на 14 лет. До переезда в Москву она жила в Курске, где работала учителем русского языка и литературы, а также вела телевизионный прогноз погоды. После того как пара начала появляться на публике, Юлия столкнулась с волной негативных комментариев и критики со стороны интернет-пользователей, касавшейся её внешности.
«Это не губы, это два вареника на лице!»; «Как она вообще рот открывает? Ей же с такими "пельменями" ни работать, ни, простите, детей рожать!»; «Наверное, она и спит стоя, чтобы филлер не стек в подушку», — писали злопыхатели под фотографиями.В ответ на хейт она записала ироничный видеокомментарий, в котором с достоинством отреагировала на нападки, после чего инцидент широко освещался в профильных СМИ как пример грамотного противостояния сетевому буллингу.