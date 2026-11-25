25 ноября 2026, 16:30

Сергей Бабаев с супругой Юлией (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Для миллионов он — главный будильник России, человек, с которого начинается утро. Но за привычной улыбкой на экране — путь, о котором зрители почти ничего не знают. О том, что случилось с Сергеем Бабаевым и как он нашёл в себе силы двигаться дальше, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сергей Бабаев: биография, карьера и личная жизнь Телевизионная карьера Личная жизнь журналиста

Сергей Бабаев: биография, карьера и личная жизнь



Сергей Бабаев (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Телевизионная карьера

«Я считаю мерзостью цивилизованные отношения»: что рассказала Ксения Алфёрова о сбежавшем к юной балерине Егоре Бероеве и как она живет сейчас

Личная жизнь журналиста



Сергей Бабаев с супругой Юлией (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Это не губы, это два вареника на лице!»; «Как она вообще рот открывает? Ей же с такими "пельменями" ни работать, ни, простите, детей рожать!»; «Наверное, она и спит стоя, чтобы филлер не стек в подушку», — писали злопыхатели под фотографиями.