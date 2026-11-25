«В своё время она была нормальной»: стал заложником безумной дочери и умирал в запертой квартире. Почему тело актёра Александра Лебедева месяц пролежало в морге
Он был настолько узнаваем, что администраторы гостиниц по всей стране не просили у него паспорт, а соседи встречали добрым словом у подъезда. Но финал жизни Александра Лебедева, сыгравшего более 160 ролей, обернулся страшной бытовой драмой. Парализованный после инсульта, он оказался заперт в собственной квартире вместе с больной женой и дочерью, страдающей манией преследования. После смерти актера его тело месяц не могли забрать из морга из-за отказа родственницы выдать документы. Как сложилась судьба любимого зрителями мастера эпизода, читайте в материале «Радио 1».
От станка до «Василия Тёркина»Александр Лебедев родился 26 декабря 1930 года в Воскресенске. Отец погиб на фронте, а мать, работавшая на кирпичном заводе, одна растила троих детей и мечтала, чтобы сын выбрал надёжную, рабочую специальность. Однако в шестом классе мальчик увлёкся школьным драмкружком и уже не представлял другой жизни.
Женщина сомневалась в правильности выбора, но препятствовать не стала. В 1949 году Лебедев приехал в Москву поступать. На прослушивании во ВГИК он читал «Василия Тёркина» с гармонью и плясками. Сергей Герасимов оценил талант, но на курс не взял. Однако Тамара Макарова разглядела в парне живую искру и направила его в ГИТИС к Ольге Пыжовой.
«Лодочку!» и жизнь без паспортаУже на втором курсе Лебедев дебютировал в Центральном детском театре в спектакле «Я хочу домой» по пьесе Сергея Михалкова. За премьерой 22 марта 1949 года последовали 162 представления — постановка шла с неизменным успехом. Режиссёры за эту работу получили Сталинскую премию, а вот молодого актёра в наградном списке не оказалось. И всё же известность его в театральной Москве была уже такой, что отсутствие награды ничего не меняло — имя гремело само по себе.В кино он запомнился зрителям благодаря короткой, но яркой роли матросика в «Верных друзьях» (1954 г.) с легендарной фразой «Лодочку!». В дальнейшем он снимался по три-шесть раз в год, играя в «Судьбе барабанщика» и «Павле Корчагине». Леонид Утёсов метко подмечал: настоящая известность приходит, когда перестают спрашивать паспорт. У Лебедева документы не требовали нигде, ограничиваясь просьбой расписаться на память. 35 лет он отдал Театру-студии киноактёра, став неотъемлемой частью спектакля «Без вины виноватые».
Крушение иллюзий и театр «ГЛАС»Распад СССР больно ударил по благосостоянию артиста. Накопления обесценились, съёмки прекратились. Чтобы выжить, 60-летний актёр перешёл в Русский Духовный театр «ГЛАС», где играл ведущие роли за скромное жалованье, просто чтобы оставаться на сцене. В 1998 году прямо во время спектакля «Живы будем — не помрём» у него случился микроинсульт. Долгие месяцы реабилитации подорвали здоровье: память давала сбои, и вернуться к прежним театральным нагрузкам он уже не мог. Актёр переключился на работу в сериалах, а его последняя роль состоялась в 2007 году в ленте «Дело было в Гавриловке».
Заложник собственной квартирыЛичная жизнь актёра казалась благополучной: он женился на бухгалтере Анне, в 1956 году родилась дочь Тамара. Девочка росла спокойной, окончила техникум, но в 90-е годы у неё проявилось тяжёлое психическое расстройство.
«Дочка Лебедевых — психически нездоровый человек. Замужем никогда не была и родителям житья не давала. В своё время она была нормальной. Маленькой с моими детьми играла, потом выросла, окончила техникум, работала бухгалтером. А в 90-х внезапно сошла с ума», — цитирует подругу семьи Наталью Дмитриевну «ЭГ».В 2007 году супругов постиг двойной удар: у Александра Ивановича произошёл второй инсульт, парализовавший ноги и руку, а его жена сломала шейку бедра. Оба оказались прикованы к постели. Единственной помощницей была 56-летняя Тамара, но она сама состояла на учёте в психоневрологическом диспансере.Страдая манией преследования, дочь запирала дверь и не пускала внутрь даже социальных работников. Соседи вспоминали, что, когда актёр уже не мог встать, ему приходилось стучать кулаком и звать дочь, а неравнодушные люди оставляли еду под дверью. По воспоминаниям биографов, врачи предлагали госпитализацию, но Лебедев категорически отказался, подписав бумаги со словами: «Не могу оставить дома супругу и больную дочь. Сам буду заниматься реабилитацией». Встать с постели он больше не смог.
Месяц в морге и посмертное одиночествоТрагическая развязка наступила в сентябре 2012 года. Тамара позвонила в скорую с уличного таксофона, сообщив о смерти отца, но затем передумала открывать дверь медикам, из-за чего пришлось вызывать полицию. Квартиру вскрыли лишь на следующий день: 81-летний актёр был мёртв.
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Его жену Анну Петровну экстренно госпитализировали. Самым шокирующим стало то, что тело Александра Лебедева пролежало в морге около месяца. Сотрудники Союза кинематографистов и соцзащиты не могли его забрать, так как Тамара отказывалась выдавать необходимые для похорон документы.
Впоследствии дочь поместили в психиатрическую клинику. Вдова прожила всего два месяца после смерти мужа. Прощание с актёром состоялось только в конце сентября в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проводить его в последний путь пришло несколько человек: дальние родственники, соцработники и представитель Союза кинематографистов.