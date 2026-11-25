25 ноября 2026, 11:00

Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Драгоценный подарок»)

Он был настолько узнаваем, что администраторы гостиниц по всей стране не просили у него паспорт, а соседи встречали добрым словом у подъезда. Но финал жизни Александра Лебедева, сыгравшего более 160 ролей, обернулся страшной бытовой драмой. Парализованный после инсульта, он оказался заперт в собственной квартире вместе с больной женой и дочерью, страдающей манией преследования. После смерти актера его тело месяц не могли забрать из морга из-за отказа родственницы выдать документы. Как сложилась судьба любимого зрителями мастера эпизода, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От станка до «Василия Тёркина» «Лодочку!» и жизнь без паспорта Крушение иллюзий и театр «ГЛАС» Заложник собственной квартиры Месяц в морге и посмертное одиночество

От станка до «Василия Тёркина»

«Лодочку!» и жизнь без паспорта



Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Смотри в оба!»)

Крушение иллюзий и театр «ГЛАС»

Заложник собственной квартиры

«Дочка Лебедевых — психически нездоровый человек. Замужем никогда не была и родителям житья не давала. В своё время она была нормальной. Маленькой с моими детьми играла, потом выросла, окончила техникум, работала бухгалтером. А в 90-х внезапно сошла с ума», — цитирует подругу семьи Наталью Дмитриевну «ЭГ».



Александр Лебедев (Фото: кадр из фильма «Иван Бабушкин»)

Месяц в морге и посмертное одиночество