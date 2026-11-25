Джигурда устроил скандал в больнице из-за запрета на курение после инфаркта
Актёр Никита Джигурда столкнулся с запретом на курение после инфаркта и устроил скандал в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи предупредили шоумена, что каждая затяжка повышает риск повторных приступов, тромбоза и внезапной сердечной смерти.
Запрет стал самым болезненным ограничением: Джигурда бурно отреагировал на требования медиков, но позже смирился и спорить не стал. Сейчас он не курит. Кроме того, актёру запретили секс, алкоголь и тяжёлые физические нагрузки. В настоящий момент врачи оценивают состояние актёра как средней степени тяжести.
Медики провели коронарографию и установили стент. Давление артиста пришло в норму, Никиту Борисовича уже перевели в кардиологическое отделение из реанимации. Его состояние постепенно стабилизируется.
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