25 ноября 2026, 12:15

Ксения Алфёрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Она не подаёт ему руки — и объясняет, почему. А он уже снова в свои 49 лет готовится стать отцом. Ксения Алфёрова считает венчание с Бероевым нерасторжимым, называет цивилизованную дружбу с бывшим «мерзостью» и прямо говорит, что предательства не прощает. Пока актёр строит новую семью с балериной, его бывшая жена остаётся одна у руля их общего фонда. Почему эта история до сих пор не отпускает публику — в материале «Радио 1».





Содержание Пост без согласования: как Бероев объявил о разводе Балерина и фильм «Кукла» «Мерзость» цивилизованных отношений: мысли вслух Венчание, которое нельзя «аннулировать» Что осталось за кадром

Пост без согласования: как Бероев объявил о разводе

«Со мной это не было согласовано. Какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд. Я уверена, он о ней уже много раз пожалел», — заявила актриса в интервью Лауре Джугелии.



Егор Бероев и Ксения Алферова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Да, мы не живём вместе чуть больше. Не с 2022 года. С 23-го, если не ошибаюсь», — сказала Ксения.

Балерина и фильм «Кукла»



Анна Панкратова (Фото: кадр из фильма «Кукла»)

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«Мерзость» цивилизованных отношений: мысли вслух

«Я считаю мерзостью вот эти вот цивилизованные отношения. Когда люди жили вместе, а потом они вдруг расстались и остались друзьями — дружат домами и новыми отношениями. Мне кажется, это какой-то ужас», — заявила актриса в беседе.

Венчание, которое нельзя «аннулировать»

«Да, в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так», — говорит экс-супруга.



Ксения Алфёрова (Фото: кадр из фильма «Холодное сердце»)

«Я, например, не пойду в разведку с человеком, кто предал свою женщину, мужчину, друга. Не пойду! Потому что он предал и не покаялся», — заявила бывшая жена «Гамбита».

Что осталось за кадром