«Я считаю мерзостью цивилизованные отношения»: что рассказала Ксения Алфёрова о сбежавшем к юной балерине Егоре Бероеве и как она живет сейчас
Она не подаёт ему руки — и объясняет, почему. А он уже снова в свои 49 лет готовится стать отцом. Ксения Алфёрова считает венчание с Бероевым нерасторжимым, называет цивилизованную дружбу с бывшим «мерзостью» и прямо говорит, что предательства не прощает. Пока актёр строит новую семью с балериной, его бывшая жена остаётся одна у руля их общего фонда. Почему эта история до сих пор не отпускает публику — в материале «Радио 1».
Пост без согласования: как Бероев объявил о разводеРазвод Бероева и Алферовой официально состоялся 16 мая 2025 года — это подтверждает сама актриса. Однако публично Бероев объявил о расставании позже: в начале 2026 года он написал, что пути разошлись ещё в 2022 году. Для Алферовой это стало не просто юридической неточностью. По её словам, публикация бывшего мужа была сделана без согласования с ней, а хронология не соответствует действительности.
«Со мной это не было согласовано. Какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд. Я уверена, он о ней уже много раз пожалел», — заявила актриса в интервью Лауре Джугелии.По её словам, они перестали жить вместе не в 2022 году, а в 2023 году.
«Да, мы не живём вместе чуть больше. Не с 2022 года. С 23-го, если не ошибаюсь», — сказала Ксения.Сам Бероев настаивает на своей версии. В интервью он объяснил: «В 2022 году в ноябре я снял квартиру и ушёл жить отдельно, — что я и написал в своём блоге». При этом актёр признал, что развод был для него болезненным, и взял ответственность за расставание на себя.
Балерина и фильм «Кукла»Новая избранница режиссёра — балерина из Коломны Анна Панкратова, выпускница хореографического колледжа. На момент знакомства с будущим мужем девушке едва исполнилось 18 лет. Разница в возрасте — 27 лет: ему 48, ей 21. Познакомились они на съёмках фильма «Кукла» — режиссёрского дебюта Бероева. Он искал пластичную актрису и пришёл в хореографическое училище. Панкратова получила главную роль — девушки Нади, которая в юности убила жениха из ревности и родила от него дочь в тюрьме. Позже она снялась в сериале «Марик». О свадьбе бывшего мужа Алфёрова узнала не от него. «Мне кажется, про их свадьбу я узнала, когда болела, и узнала из прессы. Меня никто не приглашал на свадьбу и не спрашивал разрешения», — сказала она.
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«Мерзость» цивилизованных отношений: мысли вслухКсения категорически отвергла идею дружбы с бывшим мужем.
«Я считаю мерзостью вот эти вот цивилизованные отношения. Когда люди жили вместе, а потом они вдруг расстались и остались друзьями — дружат домами и новыми отношениями. Мне кажется, это какой-то ужас», — заявила актриса в беседе.При этом она признает: Бероев помогает финансово, оплачивает учёбу их дочери Евдокии. Но на личный контакт она не идёт.
Венчание, которое нельзя «аннулировать»Главный аргумент падчерицы Александра Абдулова — не эмоции, а церковный обряд. Они с Бероевым были венчаны.
«Да, в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так», — говорит экс-супруга.На вопрос о возможности развенчания отвечает жестко: «Нет, такого нет! Как можно! Венчание – это навсегда!». Именно поэтому, по её словам, она не может просто «пожать руку» человеку, который, с её точки зрения, нарушил клятву перед Богом.
«Я, например, не пойду в разведку с человеком, кто предал свою женщину, мужчину, друга. Не пойду! Потому что он предал и не покаялся», — заявила бывшая жена «Гамбита».