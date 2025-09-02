02 сентября 2025, 13:53

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Маруся Бородина — старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной. С ранних лет девочка радовала маму своим послушанием, а позже — успехами в учебе, став со временем отличным примером для своей младшей сестры. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Рождение звезды

«Чаще всего я зову её просто Маруся», — делилась телеведущая.

Развод и новые начала

«Мне нужна жена, которая будет готовить толму, а не артистка, пропадающая на гастролях», — говорил Юрий.

Юная Будагова (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)



Творческое развитие и увлечения

«Она так полюбила с обручем "художничать", что уже завоевала несколько кубков на соревнованиях», — рассказала мама.

Юная Будагова (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)



Образование и языки

Внешность и наследие

«Отцовская армянская кровь точно победила», — говорят поклонники.

Скромность и уверенность