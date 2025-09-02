Самая престижная школа Подмосковья, «Дом-2», мероприятия в ОАЭ и связь с армянским бизнесменом: Что скрывает дочь Бородиной Мария?
Маруся Бородина — старшая дочь телеведущей Ксении Бородиной. С ранних лет девочка радовала маму своим послушанием, а позже — успехами в учебе, став со временем отличным примером для своей младшей сестры. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Рождение звездыЮная Будагова появилась на свет в 2009 году в браке популярной телеведущей Ксении Бородиной и армянского бизнесмена Юрия Будагова. Изначально Ксения хотела назвать дочь более витиеватым именем — Мишель, но в итоге остановилась на простом, но красивом имени Мария.
«Чаще всего я зову её просто Маруся», — делилась телеведущая.
Развод и новые началаК сожалению, семейное счастье родителей продлилось недолго. Всего через три года после рождения дочери их брак дал трещину, и Ксения с Юрием расстались навсегда. Строгий армянин не смог смириться с артистической жизнью своей супруги и её многочисленными поклонниками.
«Мне нужна жена, которая будет готовить толму, а не артистка, пропадающая на гастролях», — говорил Юрий.
Несмотря на развод, Юрий создал новую семью, но продолжает заботиться о дочери от первого брака. Маруся часто бывает у папы и даже подружилась с его новой супругой.
Творческое развитие и увлеченияС ранних лет Маша проявляет активность и творческие способности. Чтобы направить её бурную энергию в нужное русло, Ксения записала дочь в секцию художественной гимнастики.
«Она так полюбила с обручем "художничать", что уже завоевала несколько кубков на соревнованиях», — рассказала мама.
Кроме гимнастики, Маша увлечена модой и красотой. С самого раннего возраста она начала использовать косметику своей мамы, а уже в три года появлялась на обложках журналов, таких как «Дом-2». Сегодня она сама является юной фотомоделью, дефилируя в народных костюмах на подиумах Москвы и Дубая.
Образование и языкиМария также уделяет внимание образованию. Она учится в одной из самых престижных частных школ Подмосковья — гимназии имени Примакова, где обучение стоит 800 тысяч рублей в год. Маша изучает сразу четыре иностранных языка: английский, французский, китайский и армянский. Интерес к родному языку отца объясняется большим количеством родственников в Армении.
Внешность и наследиеМария унаследовала от отца эффектную армянскую внешность: иссиня-черные волосы, миндалевидный разрез глаз и выразительные черты лица. Однако в ней также прослеживаются черты со стороны матери, что делает её уникальной.
«Отцовская армянская кровь точно победила», — говорят поклонники.