Юные звезды российской эстрады: стали известны итоги «Детской Новой волны – 2025»

02 июня 2025, 11:25

Фото: пресс-служба «Детской Новой волны – 2025»

Творческое развитие детей — ключ к процветанию общества. Важную роль в этом играет сохранение культурных традиций через музыку, которая является «разумом, воплощённым в прекрасных звуках».





Ярким событием на этом пути стал XVIII Всероссийский вокальный конкурс «Детская Новая волна», финал которого прошел 23 мая 2025 года в Москве. Организатором выступила АНО «Академия популярной музыки» при поддержке Минпросвещения России, Ростеха и холдинга «Вертолеты России». В финале состязались 12 юных талантов, отобранных из всех уголков России. Выступления участников оценивало авторитетное жюри в составе Льва Лещенко, Игоря Крутого, Игоря Матвиенко, Дианы Арбениной и Люси Чеботиной. Гостями шоу были Дима Билан и Сергей Лазарев.



Фото: пресс-служба «Детской Новой волны – 2025»

Победителями стали:

1 место: Ева Родькина (Владивосток) с песней «Навсегда».

2 место: Тихон Гунько (Комсомольск-на-Амуре) с композицией «Один в поле воин».

3 место: разделили Любава Соляная (Санкт-Петербург, «Проститься») и Рада Мусина (Уфа, «Музыки осталось мало»). Приз зрительских симпатий по результатам голосования «ВКонтакте» получил Платон Парамонов из Ульяновска. Все финалисты получили дипломы, подарки и сертификаты на участие в «Летнем Вайбе» от Академии Игоря Крутого.



Конкурс подарил незабываемые эмоции как участникам, так и зрителям.

«Это были незабываемые 10 дней!» — поделилась победительница Ева Родькина.