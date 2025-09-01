Никита Ефремов рассказал, как использует искусственный интеллект в работе
Никита Ефремов в интервью ТАСС поделился, что активно применяет искусственный интеллект в своей профессиональной деятельности.
По словам актёра, ИИ способен анализировать его переписки, а также помогает работать со сценариями. Он отметил, что загружает тексты в ChatGPT и просит определить, насколько его личное восприятие совпадает с авторским замыслом. Ефремов подчеркнул, что алгоритмы модели позволяют выявлять скрытые аспекты материала.
Артист назвал ИИ одним из важнейших достижений человечества и пояснил, что с его помощью можно не только анализировать роли, но и подбирать возможные реплики, искать дополнительную информацию для вживания в образ и даже создавать этюды, помогающие лучше понять обстановку, в которой развивается действие.
Кроме того, Ефремов выразил мнение, что потенциальная замена людей технологиями не представляет угрозы. По его словам, это скорее возможность для переосмысления собственной исключительности. Он считает, что подобный прогресс способен уменьшить проявления гордыни и приблизить человечество к внутреннему единству.
