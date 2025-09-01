Никита Ефремов рассказал, как использует искусственный интеллект в работе

01 сентября 2025, 20:15

Никита Ефремов признался, что ИИ помогает ему в актёрской карьере

Никита Ефремов (Фото: Instagram* / @efremovefremov)

Никита Ефремов в интервью ТАСС поделился, что активно применяет искусственный интеллект в своей профессиональной деятельности.