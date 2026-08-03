«Самая трудная»: каким отчимом был Игорь Петренко и за что Екатерина Климова публично просит прощения у дочери? Кем стала её старшая наследница

03 августа 2026, 16:17

Екатерина Климова (Фото: Инстаграм*@klimova___ekaterina)

Пока Екатерина Климова делится гордостью за выпускницу дочь, страсти вокруг личной жизни Елизаветы не утихают. Получив диплом магистра ВШЭ, девушка всерьёз задумывается о совместном быте с рок-музыкантом. И, похоже, звездная мать против такого скорого шага своей наследницы. Почему дочь знаменитой актрисы вынуждена удалять фото из соцсетей, и за что родительница просит у нее прощения, расскажет «Радио 1».





Содержание Как прошёл выпускной у дочери актрисы Старший ребёнок: самый трудный этап материнства Она видела сцену изнутри, но ушла в другую профессию Два отчима, братья и сестра: как Климова создавала свою Вселенную За что критикуют дочь Климовой и почему она удаляет фото? Новый мужчина дочери Климовой: кто он и почему мама против?

Как прошёл выпускной у дочери актрисы



Елизавета Хорошилова (Фото: Инстаграм*@klimova___ekaterina)

Старший ребёнок: самый трудный этап материнства



Екатерина Климова (Фото: Кадр из сериала «Бедная Настя»)

«Дочь! Моя любовь! Моя старшая, а значит, самая трудная. И не потому, что у тебя сложный характер, а потому, что на твоё детство пришлось моё становление: ошибки, бесконечное отсутствие из-за работы, взлёты и падения в личной жизни. Ты видела, помнишь и знаешь всё. Прости меня, но вместе с тобой я и взрослела, увы и ах!» — написала звезда в блоге.

Она видела сцену изнутри, но ушла в другую профессию

Два отчима, братья и сестра: как Климова создавала свою Вселенную



Игорь Петренко (Фото: кадр из фильма «СМЕРШ»)

«У меня четверо детей, и каждый из них — это целый мир. Я ни о чём не жалею. Все мои связи, даже если они заканчивались, подарили мне самое главное — моих детей», — сказала Екатерина в интервью «7 Дней».

За что критикуют дочь Климовой и почему она удаляет фото?

«Примерно до четвёртого класса я не чувствовала себя какой-то другой, в чем-то особенной. Став постарше, поняла, что некоторые заводят со мной дружбу только потому, что моя мама — знаменитость. Затем поступила в другую школу, где я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей», — приводит слова девушки издание «24СМИ».



Елизавета Хорошилова (Фото: Инстаграм* @khrsh.lv)

Новый мужчина дочери Климовой: кто он и почему мама против?