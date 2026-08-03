«Самая трудная»: каким отчимом был Игорь Петренко и за что Екатерина Климова публично просит прощения у дочери? Кем стала её старшая наследница
Пока Екатерина Климова делится гордостью за выпускницу дочь, страсти вокруг личной жизни Елизаветы не утихают. Получив диплом магистра ВШЭ, девушка всерьёз задумывается о совместном быте с рок-музыкантом. И, похоже, звездная мать против такого скорого шага своей наследницы. Почему дочь знаменитой актрисы вынуждена удалять фото из соцсетей, и за что родительница просит у нее прощения, расскажет «Радио 1».
Как прошёл выпускной у дочери актрисыЗвезда сериала «Молодёжка» опубликовала трогательные кадры с выпускного дочери, сопроводив их тёплыми словами: «Умница и красавица наша, поздравляю и очень люблю тебя, мой магистр. Первый птенчик полетел».
На видео 24-летняя Елизавета в академической мантии и шапочке получает диплом ВШЭ и шутливо кусает его. Поклонники отметили, что актриса выглядит очень молодо и больше похожа на старшую сестру, чем на мать.
Старший ребёнок: самый трудный этап материнстваС отцом Елизаветы, потомственным ювелиром Ильёй Хорошиловым, Екатерина познакомилась ещё в школьные годы. Они вместе учились, затем поженились, но брак оказался недолгим — пара рассталась, когда ребёнку было около двух лет. В тот период карьера Климовой стремительно набирала обороты: после выхода сериала «Бедная Настя» популярность актрисы резко выросла. Помимо съёмок в кино, артистка много играла в театре, и времени на воспитание маленькой Лизы почти не оставалось. Основная забота о малышке легла на плечи бабушки. Об этом непростом периоде Екатерина вспоминала недавно в поздравительном посте.
«Дочь! Моя любовь! Моя старшая, а значит, самая трудная. И не потому, что у тебя сложный характер, а потому, что на твоё детство пришлось моё становление: ошибки, бесконечное отсутствие из-за работы, взлёты и падения в личной жизни. Ты видела, помнишь и знаешь всё. Прости меня, но вместе с тобой я и взрослела, увы и ах!» — написала звезда в блоге.
Она видела сцену изнутри, но ушла в другую профессиюНесмотря на плотный график, королева кадра всегда старалась по возможности брать наследницу с собой на съёмочные площадки и за кулисы театра. Маленькая Лиза с детства погружалась в мир актёров и режиссёров, впитывая ту творческую атмосферу, которая была естественной средой для её мамы. Однако сама девушка выбрала совершенно иной путь. Как рассказывала кинодива, Елизавета сначала окончила факультет журналистики МГУ, а позже — магистратуру Высшей школы экономики.
Два отчима, братья и сестра: как Климова создавала свою ВселеннуюПараллельно с карьерой и воспитанием дочери Екатерина пыталась устроить и личную жизнь. На съёмках сериала «Лучший город Земли» она познакомилась с популярным актёром Игорем Петренко, который стал для Лизы отчимом. Эту пару называли самой красивой в российском кино, и казалось, что их союз идеален. Вскоре у них родились сыновья Матвей и Корней, а Лиза примерила на себя роль старшей сестры. Но когда девочке исполнилось 11 лет, родители разошлись.
Позже актриса решила построить новые отношения с коллегой Гелой Месхи. В 2015 году в этом браке появилась на свет дочь Изабелла, но и этот роман со временем угас. Несмотря на неудачи, Климова не раз признавалась, что не стала бы ничего менять.
«У меня четверо детей, и каждый из них — это целый мир. Я ни о чём не жалею. Все мои связи, даже если они заканчивались, подарили мне самое главное — моих детей», — сказала Екатерина в интервью «7 Дней».
За что критикуют дочь Климовой и почему она удаляет фото?С детства Елизавета помогала матери в заботе о младших братьях и сестре, порой соперничая за её внимание.
«Примерно до четвёртого класса я не чувствовала себя какой-то другой, в чем-то особенной. Став постарше, поняла, что некоторые заводят со мной дружбу только потому, что моя мама — знаменитость. Затем поступила в другую школу, где я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей», — приводит слова девушки издание «24СМИ».Сегодня у неё уже своя личная жизнь, которую она тщательно оберегает от посторонних глаз. Однако полностью скрыть детали отношений от прессы всё же не удаётся. Показательным примером стала история лета 2023 года. Тогда Лиза опубликовала фото поцелуя с неизвестным молодым человеком на крыше исторического здания в Петербурге. Имя спутника она так и не раскрыла, а из-за поднявшегося в сети ажиотажа была вынуждена удалить эти кадры.
Не менее жаркие споры разгорелись вокруг фото наследницы с отдыха. Мнения поклонников разделились: одни сочли кадры в купальнике слишком откровенными, другие уверены, что безупречная фигура позволяет Елизавете носить не только бикини, но и смелые открытые наряды. Сама экранная дива разместила фото в своём блоге и на переполох вокруг откровенной фотосессии отреагировала с иронией: «Дочь прислала фотки с отдыха! Лиза, ну как так можно! Почему опять без панамки?».
Новый мужчина дочери Климовой: кто он и почему мама против?В январе 2024 года Хорошилова впервые вышла в свет с новым избранником — рок-музыкантом Александром Петренко. Пара не скрывала, что их роман длится уже несколько месяцев, а сама Елизавета задумывалась о совместном быте, однако Екатерина Климова возразила и посоветовала дочери не торопиться.
При этом мать и дочь поддерживают очень тёплые отношения и нередко вместе появляются на светских мероприятиях. Поклонники часто отмечают их поразительное внешнее сходство, особенно после их выхода на вечеринку журнала Hello!, где они появились в платьях одного бренда.