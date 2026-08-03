«Я написала для него песню»: Тося Чайкина раскрыла роль Димы Билана в ее карьере
Тося Чайкина призналась, что Дима Билан поспособствовал развитию ее карьеры
Певица и композитор Тося Чайкина раскрыла, какую роль в ее карьере сыграл Дима Билан. Ее слова приводят «Известия».
По данным издания, артисты познакомились в 2019 году. Тогда, по признанию Чайкиной, коллега оказал ей «мощную поддержку». Певица отметила, что именно благодаря Билану она обросла знакомствами в музыкальной среде и встретила множество популярных артистов.
«Дима колоссально повлиял на мое становление в индустрии, и я всегда буду ему за это благодарна», — поделилась она.Переезд из Петербурга в Москву также во многом стал возможен благодаря Билану. Девушка рассказала, что однажды написала для него песню, которая ему понравилась, и заработанные на композиции деньги позволили ей перебраться в столицу.
Сейчас Чайкина работает над собственным материалом, пишет музыку для кино и сама участвует в съемках. Недавно она появилась в сериале «Нам кранты» в формате камео.