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«Я написала для него песню»: Тося Чайкина раскрыла роль Димы Билана в ее карьере

Тося Чайкина призналась, что Дима Билан поспособствовал развитию ее карьеры
Тося Чайкина (Фото: Телеграм/tosyachaikina)

Певица и композитор Тося Чайкина раскрыла, какую роль в ее карьере сыграл Дима Билан. Ее слова приводят «Известия».



По данным издания, артисты познакомились в 2019 году. Тогда, по признанию Чайкиной, коллега оказал ей «мощную поддержку». Певица отметила, что именно благодаря Билану она обросла знакомствами в музыкальной среде и встретила множество популярных артистов.

«Дима колоссально повлиял на мое становление в индустрии, и я всегда буду ему за это благодарна», — поделилась она.
Переезд из Петербурга в Москву также во многом стал возможен благодаря Билану. Девушка рассказала, что однажды написала для него песню, которая ему понравилась, и заработанные на композиции деньги позволили ей перебраться в столицу.

Сейчас Чайкина работает над собственным материалом, пишет музыку для кино и сама участвует в съемках. Недавно она появилась в сериале «Нам кранты» в формате камео.
Лидия Пономарева

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