«Я написала для него песню»: Тося Чайкина раскрыла роль Димы Билана в ее карьере

03 августа 2026, 15:28

Тося Чайкина призналась, что Дима Билан поспособствовал развитию ее карьеры

Тося Чайкина (Фото: Телеграм/tosyachaikina)

Певица и композитор Тося Чайкина раскрыла, какую роль в ее карьере сыграл Дима Билан. Ее слова приводят «Известия».





По данным издания, артисты познакомились в 2019 году. Тогда, по признанию Чайкиной, коллега оказал ей «мощную поддержку». Певица отметила, что именно благодаря Билану она обросла знакомствами в музыкальной среде и встретила множество популярных артистов.

«Дима колоссально повлиял на мое становление в индустрии, и я всегда буду ему за это благодарна», — поделилась она.