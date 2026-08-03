«Нестандартно»: Ваню Дмитриенко сравнили с Шатуновым после концерта в «Лужниках»

03 августа 2026, 15:37

Рудченко сравнил достижения Дмитриенко в «Лужниках» с показателями Шатунова

Иван Дмитриенко (Фото: Telegram @vaneckavanushka)

Продюсер Павел Рудченко сравнил успех певца Вани Дмитриенко на сольном концерте в «Лужниках» с достижениями Юрия Шатунова из «Ласкового мая». Он отметил, что оба артиста в одном возрасте показали рекордные сборы.





В беседе с NEWS.ru Рудченко провел параллель и с Сергеем Жуковым из «Руки Вверх».

«Собрать «Лужники» — это действительно нестандартный показатель. Его команда смогла грамотно выстроить стратегию развития, что привело к такому результату на главной площадке страны. Это подтверждает, что при правильном подходе и профессиональном менеджменте молодой артист может конкурировать с легендами эстрады», — подчеркнул эксперт.