«Нестандартно»: Ваню Дмитриенко сравнили с Шатуновым после концерта в «Лужниках»
Рудченко сравнил достижения Дмитриенко в «Лужниках» с показателями Шатунова
Продюсер Павел Рудченко сравнил успех певца Вани Дмитриенко на сольном концерте в «Лужниках» с достижениями Юрия Шатунова из «Ласкового мая». Он отметил, что оба артиста в одном возрасте показали рекордные сборы.
В беседе с NEWS.ru Рудченко провел параллель и с Сергеем Жуковым из «Руки Вверх».
«Собрать «Лужники» — это действительно нестандартный показатель. Его команда смогла грамотно выстроить стратегию развития, что привело к такому результату на главной площадке страны. Это подтверждает, что при правильном подходе и профессиональном менеджменте молодой артист может конкурировать с легендами эстрады», — подчеркнул эксперт.Продюсер добавил, что всегда верил в потенциал Дмитриенко. Кроме того, он связал рост аудитории артиста с обновлением репертуара и сменой имиджа.
Ранее Иосиф Пригожин обвинил пиарщиков Вани Дмитриенко в провокации против Егора Крида ради концерта. Причиной этому стал искусственный конфликт на сцене.