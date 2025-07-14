«Ольга ищет ласки»: Эпатажная певица Бузова публично пофлиртовала с женатым Алексеем Воробьёвым
Телеведущая Ольга Бузова была замечена за флиртом с женатым певцом Алексеем Воробьёвым. Подробности сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».
Приступ кокетства возник у Бузовой на международном фестивале искусств в Витебске, где она была ведущей. Певица стояла на сцене с Алексеем Воробьёвым, который умилялся её шуткам и самоиронии. Ольгу абсолютно не смутило, что певец женат на оперной певице Аиде Гарифуллиной. За кулисами мероприятия она станцевала с Воробьёвым медленный танец.
Несмотря на такие «порывы любви», многие отметили, что Алексей сам был не против общения с Бузовой, а флирт был дружеским и безобидным.
Следует отметить, что на фестивале Ольга флиртовала не только с Воробьёвым. Когда на сцене оказался представитель Италии, Бузова отодвинула Алексея и принялась вовсю кокетничать с итальянцем, перейдя на английский язык.
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