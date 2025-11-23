Самойлова катается на лошадях, Собчак уехала в Китай, Галич показала фигуру: чем еще поделились российские звезды в соцсетях
Уходящая неделя была насыщенной для российских звезд. Некоторые из них отправились в путешествия, другие делились своими достижениями, а кто-то пережил удивительную встречу. О том, чем занимались отечественные знаменитости в течение уходящей недели, расскажет «Радио 1».
Ксения Собчак
Известная телеведущая и звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак вместе с сыном Платоном и режиссером Константином Богомоловым отправилась в Китай.
Журналистка выразила восторг от путешествия и активно делится впечатлениями в своем блоге. Звезды наслаждаются местными достопримечательностями, катаются на лодках и весело проводят время вместе. Подписчики выражают радость за 44-летнюю Собчак, которая вновь привлекает внимание своими приключениями.
Алла Пугачева
Алла Пугачева поделилась в своем блоге новым видео. На записи певица идет по улице ранним утром.
Для этой прогулки Пугачева выбрала стильный образ в темных тонах. Она надела черную блузку, а для завершения ансамбля взяла панаму того же цвета и солнцезащитные очки.
«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — подписала артистка видео.
Пост вызвал оживлённое обсуждение среди подписчиков. Фанаты выразили свою радость за исполнительницу.
Максим Галкин**
Юморист Максим Галкин** поделился новым видео в своём блоге, где, по мнению подписчиков, он намекнул на возвращение в Израиль. На кадрах артист в белой рубашке сидит посреди пустынного ландшафта. Шоумен сопроводил ролик подписью: «Догадайтесь, где я».
Эта публикация вызвала оживлённую реакцию среди его фолловеров. Большинство пользователей сошлись во мнении, что Максим** действительно вернулся в Израиль. Некоторые из них даже начали предлагать конкретные места, где он мог находиться.
SHAMAN
22 ноября Ярославу Дронову, известному под псевдонимом SHAMAN, исполнилось 34 года. В этот значимый день певец предстал перед журналистами в компании своей супруги Екатерины Мизулиной.
Екатерина подготовила для Ярослава особый сюрприз на утро: квартира была украшена воздушными шарами с фотографиями. Также SHAMAN и Мизулина впервые встретились с двойниками перед концертом артиста под названием «30 лет на сцене». Это вызвало у пары бурю смеха и приятных эмоций.
Анастасия Шубская
Пока 39-летний Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ, его жена Анастасия Шубская уехала в Стамбул, чтобы провести время с семьей и отметить свой день рождения. Об этом она сообщила в соцсетях.
32-летняя модель провела короткий отпуск в Турции, где встретилась с близкими. Среди них были её отец Кирилл Шубский, сёстры Анна и Мария, а также племянница Полина. Одним из главных событий поездки стал праздничный ужин, посвящённый дню рождения Анастасии. На торжестве она выглядела эффектно: в белом мини-платье-пиджаке, чёрном бра и бриллиантах.
Оксана Самойлова
Блогер Оксана Самойлова проводит выходные на свежем воздухе. В личном блоге она опубликовала видео, где катается на лошади.
Её многочисленные поклонники выразили восхищение увиденным. Многие отмечают, что Оксана изменяет свою жизнь и находит себя заново в период развода с рэпером Джиганом.
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце, ожидающая ребёнка, поделилась в своём блоге новыми профессиональными фотографиями. На снимках актриса предстала в чёрном кружевном лонгсливе, который эффектно дополнен топом и юбкой. Стилисты создали для неё мягкие локоны и вечерний макияж, подчёркивающий её образ.
Впервые слухи о том, что Агата беременна, появились в апреле. Внимательные зрители заметили округлившийся живот актрисы на видео со съёмок шоу «Абсолютно другая нага». Сама Агата официально подтвердила свою беременность только 23 июня.
Ида Галич
35-летняя Ида Галич, которая этим летом в очередной раз стала матерью, продемонстрировала подписчикам свою фигуру после родов.
Автор и ведущая шоу «Капельник» поделилась, что начала съёмки всего через два месяца после рождения ребёнка и очень переживала, что её внешний вид на экране будет «неподходящим». Несмотря на эти сомнения, телеведущая всё же решила опубликовать кадры со съёмочной площадки и несколько образов из нового сезона.
На фотографиях Галич предстала в трёх совершенно разных образах: в сером костюме с блузкой и широкими брюками, с гладко зачёсанными волосами, собранными в пучок; в светлом брючном костюме с пиджаком; и в чёрном топе с глубоким декольте, длинной белой юбке и синей ветровке.