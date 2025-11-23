Актёра Сергея Безрукова обвиняют в унижении узбекского народа

23 ноября 2025, 12:01

Сергея Безрукова обвинили в неуважении к узбекам после шутки о местном акценте

Сергей Безруков (Фото: Instagram* / @s_bezrukov)

В интернете разгорается скандал вокруг Сергея Безрукова: актёра обвиняют в неуважении к узбекскому народу после его шутливого рассказа о поездке в Ташкент. Об этом сообщает Super.