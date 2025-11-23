Актёра Сергея Безрукова обвиняют в унижении узбекского народа
В интернете разгорается скандал вокруг Сергея Безрукова: актёра обвиняют в неуважении к узбекскому народу после его шутливого рассказа о поездке в Ташкент. Об этом сообщает Super.
На одной из пресс-конференций в ТАСС артист вспоминал историю о том, как несколько месяцев назад пытался попасть ночью на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу дочери Сергея Есенина. Тогда местный житель узнал его по роли Саши Белого в «Бригаде» и произнёс только одно слово — «Белый», после чего актёр в шутку изобразил акцент мужчины. Именно этот момент и вызвал волну критики.
На фоне претензий в соцсетях Безруков записал видео, чтобы прояснить ситуацию. Он подчеркнул, что его слова неверно интерпретировали, и категорически отверг обвинения в насмешках над узбекским языком и культурой.
По словам артиста, кто-то намеренно пытается превратить ситуацию в конфликт.
Безруков уверил, что уважает узбекский народ и не хотел никого задевать. В финале он напомнил поклонникам, что его персонаж Саша Белый поступил бы иначе, намекая, что ценит честь и уважение.
Авторы новости иронично замечают: в истории сериала опираться на Сашу Белого — идея так себе.
