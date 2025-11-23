«Подкладываю поролон»: Виктория Боня раскрыла секрет своей фигуры

23 ноября 2025, 14:28

Виктория Боня объяснила форму ягодиц правильной одеждой и тренировками

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Виктория Боня снова прокомментировала многолетние слухи о пластике ягодиц. В личном блоге звезда заявила, что её фигура — естественная, а эффектные формы создают не импланты, а правильно подобранные легинсы.





Боня пояснила, что у неё прямой тип фигуры без выраженной талии. Однако, по её словам, подходящая одежда может создавать иллюзию более рельефного силуэта. Она подчеркнула, что поддерживает спортивную форму за счёт интенсивных тренировок.



Телеведущая напомнила, что за последние полтора года готовилась к восхождению на четыре серьёзные вершины, включая два восьмитысячника. Пять месяцев назад она поднялась на Эверест.

«Я это уже слышу лет 10, что якобы подкладываю поролон. Но на видео и фото всё дело в легинсах. А моя форма — результат тренировок», — рассказала Виктория.

