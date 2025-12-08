Сбежал пьяный из больницы и закрутил роман с Ириной Пеговой: как живет звезда «Душегубов» Сергей Марин и что известно о его тайной жене?
Российский актёр театра и кино Сергей Марин уже давно закрепился в числе наиболее заметных представителей своего поколения. Он уверенно прошёл путь от сельской сцены до крупных федеральных проектов, а его востребованность лишь растёт. 9 декабря артисту исполняется 38 лет. О его творческом пути и тайной жене — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Марина: ранние годы и путь из глубинкиСергей Марин появился на свет 9 декабря 1987 года в селе Дубровки Пензенской области. Родители будущего актёра работали на местном заводе, а большая часть детства Сергея проходила в дворовой атмосфере — свободной, шумной и не всегда безоблачной. Он вспоминал, что в маленьких городках «хулиганская репутация» воспринималась почти как норма и не считалась чем-то постыдным.
«Родители были озабочены тем, чтобы как-то выживать, зарабатывать. Так вышло, что я по большей части был предоставлен сам себе. Детство было дворовое… Тогда дурные компании не считались дурными, все это имело определенный статус. Моя репутация хулигана не считалась чем-то зазорным», — рассказывал артист.После школы Сергей поступил в Пензенское училище культуры и искусств. Однако быстро понял: попасть на экран после местного учебного заведения практически невозможно. Отучившись два года, он принял решение ехать в Москву.
Образование во ВГИКе и первые ролиМарин поступил во ВГИК с первой попытки, оказавшись на курсе у профессора Игоря Ясуловича. Уже во время обучения, в 23 года, он дебютировал в фильме Ильи Хотиненко «Байкер», где сыграл одну из главных ролей.
«В тот момент я даже не знал, что есть еще ГИТИС, Школа-студия МХАТ! Что-то слышал о них, но не подозревал, что туда можно поступать параллельно. Я узнал об этом, когда на прослушивании во ВГИКе меня спросили, поступал ли я еще куда-то. Я говорю: "А еще куда-то надо?" Мне ответили: "Нет, уже не надо, езжайте домой за документами"», — вспоминал актер.Через год после «Байкера» режиссёр Сергей Гинзбург пригласил молодого актёра в сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Роль инспектора уголовного розыска Осипа Тора принесла ему первую волну популярности — зрители моментально полюбили благородного и гордого Оcю, а критики отметили актёрскую работу начинающего артиста.
Успех в сериалах и рост популярностиВ 2012–2013 годах Марин закрепил успех, сыграв главные роли в нескольких заметных проектах: «Тариф на прошлое», «Подари мне немного тепла», «Снайперы: любовь под прицелом», «Без срока давности».
Настоящим прорывом стал 2014 год — актёр появился сразу в шести фильмах и сериалах, среди которых мелодрамы «Счастливый шанс», «Чиста вода у истока», «Я больше не боюсь» и «Исцеление». Эти работы обеспечили ему широкую узнаваемость у телезрителей.
Особой популярностью пользовался сериал «Косатка», где Марин сыграл капитана Кирилла Черепанова. В 2015-м последовала работа в мелодраме «Прошлое умеет ждать», а в 2016 году зрители увидели актёра в проекте «Сережка Казановы».
Исторические роли и новые творческие этапыВ 2017 году Марин перевоплотился в графа Григория Орлова в исторической драме «Екатерина. Взлет». Позже последовали новые крупные проекты: военная драма «Балканский рубеж», где он исполнил одну из ключевых ролей, и фильм «Крепость Бадабер» (2018), где Сергей сыграл капитана ГРУ.
Затем актёр вновь обратился к историческим образам — в «Годунове» он воплотил Долгорукого, а в «Екатерине. Самозванцы» продолжил работу в полюбившейся зрителям вселенной.
Работа Марина в фильме «Собор» и драма «Душегубы»В 2020 году Марин приступил к работе над исторической картиной «Собор», которую снимали в Псковской области. Его герой, крепостной Иван Старшов, оказался в центре сюжета о поиске свободы, веры и жизненного смысла. Фильм вышел в прокат в 2021 году.
Позднее зрители увидели Марина в детективе «Душегубы», где он сыграл в проекте о реальных событиях, связанных с преступлениями маньяка Геннадия Михасевича. Актёр работал вместе с Зоей Бербер, Сергеем Чирковым и Софьей Синицыной.
В начале 2023 года актёр появился в фильме «Гром. Трудное детство», исполнив роль отца главного героя. В 2024 году он снялся в семейной сказке «Огниво» и драме «Точка ноль», посвящённой борьбе с вирусом. Весной 2024-го в прокат вышла лента «7 дней, 7 ночей», где Марин и Зоя Бербер сыграли супругов, переживающих кризис отношений.
Также он получил драматическую роль в проекте Первого канала «Один шанс на троих» — фильме о сложностях ювенальной политики Финляндии. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге. В одном из эпизодов Марину пришлось рисковать, выполняя опасную сцену спасения в горящем доме — на площадке находились пожарные и спасатели.
В 2025 году актёр вновь появился в продолжении детектива «Душегубы», а также представил историческую сагу «Константинополь» на фестивале «Пилот».
Скандал с Сергеем МаринымВ 2016 году имя Сергея Марина оказалось в сводках новостей после резонансного инцидента с его участием. Столичному главку полиции сообщили о побеге нетрезвого мужчины из больницы, позже выяснилось, что речь идёт об актёре.
Марина обнаружили на Авиационной улице: он лежал на земле, и прохожие остановили проезжавшую коммерческую скорую помощь. Медики передали актёра бригаде обычной неотложки. Анализ показал — в крови было около двух промилле алкоголя, и врачи приняли решение о его госпитализации.
Однако уже в медучреждении артист пришёл в себя и покинул палату, воспользовавшись отсутствием персонала. Однако, по словам врачей, протрезветь к этому моменту Сергей не мог.
Личная жизнь Сергея МаринаО личной жизни актёра известно немного: Марин специально избегает подобных вопросов, считая допустимым обсуждать лишь театр и кино. Точных сведений о браке нет, однако в социальных сетях периодически появляется информация, что он был женат на девушке по имени Татьяна, уроженке его родной деревни. Однако официальных подтверждений этому нет.
Гораздо громче обсуждался возможный роман Марина с актрисой Ириной Пеговой. По слухам, отношения начались на съёмках проекта «Царская прививка», где Пегова играла Екатерину II, а Марин — её фаворита. Пару заметили вместе только спустя два года: они пришли вдвоём на премьеру фильма «Финал» в мае 2025 года. Позже актёры вместе появились на красной дорожке фестиваля «Пилот» в Иванове.
Поклонники Пеговой ждут новостей о помолвке, но сам Марин пока предпочитает лишь отшучиваться на эту тему. На вопрос журналистки о возможном предложении он ответил: «Ты не провоцируй, не хулигань!».