«Гигантское количество ревнивых взглядов»: Серябкина рассказала о дуэте с Киркоровым

08 декабря 2025, 13:59

Ольга Серябкина поделилась мыслями о работе с Филиппом Киркоровым

Ольга Серябкина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина призналась, что сотрудничество с Филиппом Киркоровым стало для неё особым моментом — певица давно мечтала о совместном треке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По её словам, работа с поп-королём вызвала не только радость, но и… ревнивые взгляды коллег, среди которых она особенно отметила Люсю Чеботину.





«Когда идёшь рядом с Филиппом, ты практически всегда видишь гигантское количество ревнивых взглядов других женщин на себе. Но мне было особенно гордо, я шла и внутренне хвасталась! Это классное чувство и большая честь — петь с артистом такой величины. Я считаю, мне очень сильно повезло. Филлип долгое время спрашивал, могу ли я для него что-то написать. Я очень хотела написать что-то в стиле 80-х, прямо канонически, потому что Филипп уже тогда был поп-король. Мне хотелось услышать его именно в том звучании. На всё у нас, в том числе продакшн, была неделя», — рассказала Серябкина.