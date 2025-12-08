«Будет учиться на своих ошибках»: Виктория Боня подала иск к Авроре Кибе

08 декабря 2025, 14:17

Блогер Виктория Боня прокомментировала судебный иск к невесте Григория Лепса

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Кузьминский суд Москвы начал рассмотрение иска Виктории Бони к Авроре Кибе, невесте Григория Лепса.





Боня прокомментировала ситуацию Super. Блогер настроена решительно и намерена отстаивать свою честь и достоинство до конца.



Виктория отметила, что судебный процесс поможет Кибе научиться отвечать за свои слова. При этом претензий к собственным высказываниям блогер не испытывает, так как её слова были цитатой из СМИ с указанием источника.





«Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Говоря об этом персонаже, я лишь цитировала издание со ссылкой на него. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках», — сказала Виктория.