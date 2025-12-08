«Будет учиться на своих ошибках»: Виктория Боня подала иск к Авроре Кибе
Блогер Виктория Боня прокомментировала судебный иск к невесте Григория Лепса
Кузьминский суд Москвы начал рассмотрение иска Виктории Бони к Авроре Кибе, невесте Григория Лепса.
Боня прокомментировала ситуацию Super. Блогер настроена решительно и намерена отстаивать свою честь и достоинство до конца.
Виктория отметила, что судебный процесс поможет Кибе научиться отвечать за свои слова. При этом претензий к собственным высказываниям блогер не испытывает, так как её слова были цитатой из СМИ с указанием источника.
«Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Говоря об этом персонаже, я лишь цитировала издание со ссылкой на него. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках», — сказала Виктория.Конфликт между светскими львицами возник после комментариев Бони о материальном положении возлюбленной Лепса в шоу «Злые языки». Аврора резко отреагировала на слова Бони, и теперь спор будет решаться через суд.