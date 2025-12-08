«Квартира покупателю должна остаться»: Буланова высказалась о конфликте Долиной и Лурье

08 декабря 2025, 14:21

Татьяна Буланова поддержала Полину Лурье в квартирном споре с Ларисой Долиной

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова прокомментировала конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Об этом сообщает NEWS.ru.





По мнению певицы, жильё, которое суд вернул Долиной, должно остаться у покупателя.





«Наверное, квартира покупателю должна остаться», — лаконично отметила Буланова, отвечая на вопросы журналистов.