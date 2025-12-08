«Квартира покупателю должна остаться»: Буланова высказалась о конфликте Долиной и Лурье
Татьяна Буланова поддержала Полину Лурье в квартирном споре с Ларисой Долиной
Татьяна Буланова прокомментировала конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению певицы, жильё, которое суд вернул Долиной, должно остаться у покупателя.
«Наверное, квартира покупателю должна остаться», — лаконично отметила Буланова, отвечая на вопросы журналистов.Ранее Татьяна прокомментировала обсуждаемый уход своих танцоров. Певица отметила, что слухи о якобы завышенных гонорарах не соответствуют действительности, но раскрывать истинную причину она не намерена.