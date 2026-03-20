Сбежал с цирком, имел много любовниц и женился за два месяца до смерти: правда о романах Леонида Утесова. Как сложилась судьба артиста?
В актера и певца Леонида Утесова влюблялись тысячи советских женщин. Даже несмотря на то, что артист состоял в браке почти что 50 лет, у него было достаточно романов на стороне. Один из таких союзов длился порядка 40 лет, пока Утесов, наконец, не решился оформить отношения. Леонид Утесов делился, что проявлял искренность в отношениях со всеми своими романтическими партнершами и женами. Каждая от него слышала слово «люблю». 21 марта руководитель первого в СССР джаз-оркестра отмечал день рождения. Подробнее о его биографии и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Леонида Утесова: обманутая невестаЛазарь Вайсбен или Ледя (так его называли родные) родился в Одессе. В детстве он не мечтал стать популярным артистом, скорее пожарным или моряком. Но однажды игра соседа-скрипача произвела на Утесова огромное впечатление — тогда музыка пленила его навсегда. Родители все же заставили сына поступить в коммерческое училище, а оттуда он сбежал вместе с цирком. Леонид попал в балаган борца Ивана Бороданова. Там ему предложили стать акробатом-жонглером.
Так началась его карьера, наполненная яркими и порой рискованными выступлениями, музыкой, шутками. Ледя стал Леонидом Утесовым. Уже в 15 лет он осознал, что без труда очаровывает дам. Как-то на гастролях в Тульчине юноша подхватил двустороннее воспаление легких. Артисты цирка решили оставить молодого человека на попечение местного скрипача Кольбы. Бороданов дал музыканту деньги на лечение, попросил присмотреть за больным Леонидом.
У его постели дежурила дочь скрипача — 17-летняя Анна. Девушка влюбилась по уши в своего пациента. Ее родители сразу предложили за невесту 100 рублей, портсигар и серебряные часы. А Утесов не мог ответить взаимностью пылкой девушке. Однако он все равно чувствовал себя обязанным этим людям и согласился на женитьбу. Через некоторое время семья Колбы подала прошение о венчании в православную церковь и синагогу, а потом начала активную подготовку к свадьбе.
Леонид понимал, что брак ему сейчас не нужен. Под благовидным предлогом, заняв еще и денег, он уехал. Спустя долгое время артист встретил Анну, за которой тут же начал ухаживать, не узнав в ней обманутую невесту.
Первый брак УтесоваОдна фанатка потратила целое состояние на роскошные букеты для Леонида, другая вообще убила себя, поверив слухам, что Утесов разбился в ходе циркового выступления. Однако поклонницы оставляли его сердце абсолютно холодным. Он не любил женщин из народа. Артист был без ума от деятельниц искусства.
Первой его любовницей из числа известных стала актриса Хавка Новак. Позднее она выступала в Московском театре оперетты под псевдонимом Клавдия Новикова. Но женился Утесов совсем на другой.
20-летней актрисе Елене Ленской (Гольдиной) хватило два дня, чтобы полюбить 17-летнего Леонида. Артист сделал девушке предложение, но официально пара стала мужем и женой, когда Елена уже вот-вот должна была родить дочку Эдит.
Романы Утесова на сторонеДолгие годы влюбленные жили вместе. Елена прощала супругу все что угодно, часто она знала о его романах, но просто не обращала на это внимание.
Однажды Утесов сбежал к актрисе Елизавете Тим. Казалось бы, оскорбленная до глубины души Елена должна была начать скандалить. А она отправила паре дрова с запиской, в которой просила получше топить дом, так как «Леде нельзя мерзнуть». Тогда артист решил вернуться домой.
Когда Леонид хотел сбежать с польской исполнительницей Казимирой Невяровской, Елена пошла его провожать вместе с дочкой Эдит. Утесов мгновенно повернул обратно и вернулся к семье.
Потом артист начал ухаживать за актрисой Марией Мироновой, будущей матерью Андрея Миронова. Ленская поставила супругу ультиматум: «Или я, или она!». Артист опять выбрал жену, но еще какое-то время тайно виделся с любовницей.
В итоге Елена стала костюмершей своего неверного супруга, что не помешало Утесову дальше крутить романы. В 1944 году уже именитый артист повстречал замужнюю Антонину Ревельс. Пара сблизилась на совместных гастролях. Тоня покорила артиста вкусными котлетами и веселым нравом. С ней Утесов чувствовал себя молодым и способным на разные подвиги. Об их отношениях знали оба супруга. Муж Ревельс, Валентин Новицкий, не был ревнивым, а Елене Ленской пришлось смириться с происходящим.
«Младшая» жена УтесоваВдруг Тоня стала «младшей» женой Леонида. Она подружилась с дочкой артиста и стала источником вдохновения для любимого. Задолго до «двоеженства» Утесова попрекали неверностью знакомые.
«Лена не в обиде. Моего еврейского сердца хватит на всех», — отвечал он.Ленская ушла из жизни, когда Леониду было уже далеко за шестьдесят. Только тогда он осознал, кого потерял и как ее любил.
Больше двадцати лет Леонид Утесов носил траур. В 1982 году артист похоронил единственную дочь, у которой не было и не могло быть детей — она умерла от лейкемии. В 86-летнем возрасте Леонид все же заключил брак с Ревельс, которой было 63 года.
Утесов чувствовал себя беспомощным и позвал «младшую жену» замуж словами: «Я тебя очень люблю!». Она мгновенно приехала из Воронежа, хотя уже ни на что не надеялась. Официальной женой Антонина пробыла лишь несколько месяцев. В 1982 году артиста не стало.