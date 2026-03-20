Звезду реалити-шоу «19 детей и больше» и отца троих детей арестовали за растление девочки
В США арестовали 31-летнего участника американского реалити-шоу «19 детей и больше» Джозефа Гарретта Дуггара. Его обвиняют в растлении девятилетней девочки, сообщает Page Six.
По сведениям офиса шерифа округа Бэй, инцидент произошёл в 2020 году во время семейного отдыха в Панама-Сити-Бич. Сейчас потерпевшей уже исполнилось 14 лет. Она рассказала, что Дуггар просил её сесть к нему на колени, а позже, накрывшись пледом на диване, трогал её половые органы и тёр бёдра, после чего извинился и прекратил.
17 марта отец девочки обсудил случившееся с Дуггаром, и тот сознался в содеянном. Он еще раз подтвердил свои действия во время беседы с сотрудниками полиции Арканзаса, которые затем уведомили коллег во Флориде. Сейчас Дуггар находится в тюрьме округа Вашингтон в ожидании официального предъявления обвинений и экстрадиции в округ Бэй.
Примечательно, что подписчики Джозефа долгое время знали его как примерного семьянина. В 2017 году он женился на Кендре Колдуэлл, и пара растила вместе трех детей. В соцсетях супруги вели совместный аккаунт, в котором публиковали теплые фото с малышами.
Когда информация о преступлении Дуггара распространилась в американских СМИ, многие люди выразили свое сочувствие Кендре и пожелали ей найти в будущем нормального мужчину, а не скрытого извращенца.
Брата Джозефа Дуггара, Джоша, также ранее судили за растление несовершеннолетних, включая собственных сестёр. В 2021 году он получил 12 лет тюрьмы.
Читайте также: