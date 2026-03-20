Алексей Щербаков проводит закрытый тур по малым городам на фоне отмен концертов
Комик Алексей Щербаков организовал мини-тур по небольшим городам России без официальных анонсов. По информации Telegram-канала Mash, это связано с попыткой обойти волну отмен и снизить внимание к выступлениям.
В гастрольный маршрут вошли Алапаевск, Кунгур, Кандалакша, Апатиты и Кыштым. Вместо крупных площадок выбраны дома культуры вместимостью около 500 человек. При этом, как отмечается, значительная часть билетов остаётся непроданной.
Стоимость билетов варьируется от трех до 5,5 тысячи рублей, однако спрос остаётся низким: в ряде городов реализована лишь половина мест. Один из концертов — в Кыштыме — уже отменён.
Сообщается, что команда комика избегает публичного продвижения тура, ограничиваясь локальной рекламой. Представители площадок отмечают нехватку точной информации о выступлениях и вынуждены ждать подтверждений от организаторов.
Организацией гастролей занимается компания, ранее сотрудничавшая с рядом известных стендап-комиков. По информации источников, её доходы за последний год существенно сократились.
