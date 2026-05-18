Сбежала от троих детей и родила от Козловского: скандалы личной жизни Оксаны Акиньшиной. Как юная актриса закрутила романы с Чадовым и Шнуровым?
Сегодня Данила Козловский впервые подтвердил то, о чем давно говорили в светской хронике: Оксана Акиньшина родила ему сына Лео. Новость моментально стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе, а вместе с ней снова всплыли подробности личной жизни актрисы, ее прошлых браков и детей, которые живут вне публичного внимания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Рождение сына Лео и реакция Козловского
О пополнении в семье сообщил сам Данила Козловский, опубликовав кадры домашней фотосессии с Оксаной Акиньшиной в своих соцсетях. По его словам, у пары родился сын, которого назвали Лео, и это событие стало для них долгожданным и важным.
Мальчик появился на свет 6 мая. На своей страничке актер написал эмоциональное послание, в котором назвал сына «крохотным львенком» и выразил радость по поводу его рождения. Козловский также поблагодарил Акиньшину «за чудо» и отметил, что после появления ребенка особенно остро ощущает смысл жизни.
Для Оксаны Акиньшиной это уже четвертый ребенок. У актрисы есть сыновья Филипп и Константин и дочь Эмми. У самого Козловского также есть дочь Ода Валентина от Ольги Зуевой.
Скандальные отношения с Чадовым и Шнуровым
Личная жизнь Оксаны Акиньшиной с самого начала развивалась на фоне повышенного внимания и обсуждений. Ее первая серьезная история любви случилась на съемках фильма «Игры мотыльков», когда ей было всего 14 лет. Партнером стал Алексей Чадов, и этот роман сразу вызвал общественный резонанс, хотя сами участники не придавали значения критике.
Позже в жизни актрисы появился Сергей Шнуров, и именно этот роман стал одним из самых обсуждаемых в ее биографии. На момент начала отношений Акиньшиной было 15 лет, а музыканту — почти 30. Позже она вспоминала, что их сближение было «грубым и бесцеремонным», без романтического флера.
Пара довольно быстро начала жить вместе, и их отношения с самого начала были противоречивыми. В их жизни соседствовали бытовая совместность, попытки выстроить порядок и постоянные конфликты, ревность и эмоциональные срывы. Финал оказался таким же резким — расставание произошло во время телефонного разговора, после чего актриса пережила сложный период, но позже вернулась к работе в кино.
Два брака и дети: кто мужья Оксаны Акиньшиной
После периода громких отношений Акиньшина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Литвинова. В 2009 году у пары родился сын Филипп. Позже актриса признавалась, что материнство оказалось для нее непростым этапом, поскольку она опасалась выпасть из профессии и потерять карьерные возможности.
В результате Филипп остался жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, а сама Акиньшина продолжила активно сниматься. В 2018 году стало известно, что у мальчика есть проблемы со здоровьем, и он нуждается в постоянном уходе, что во многом объясняло выбранный формат жизни семьи.
Следующим этапом стал брак с продюсером Арчилом Геловани, в котором родились двое детей — Константин и Эмми. Некоторое время семья жила за границей, а сама актриса старалась держаться вне публичного пространства. Однако в 2018 году она объявила о разводе, после чего отношения неоднократно пытались восстановить, но в итоге в 2022 году расставание стало окончательным. После этого дети остались жить с отцом в Грузии.
Карьера, которая идет параллельно личной жизни
Несмотря на насыщенную личную историю, карьера Оксаны Акиньшиной развивалась стабильно и разнообразно. После успеха фильма «Сестры» она закрепилась как драматическая актриса в проектах «В движении» и «Лиля навсегда», показав серьезный диапазон ролей.
Позже она успешно совмещала авторское и массовое кино, появляясь в таких проектах, как «Стиляги» и «СуперБобровы». Отдельной вехой стала работа в Голливуде, где актриса снялась в фильме «Превосходство Борна» вместе с Мэттом Деймоном, что стало важным международным опытом в ее фильмографии.
Сериал «Чернобыль» стал новой точкой пересечения профессиональной и личной истории, поскольку именно после этого проекта начали активно обсуждаться ее отношения с Данилой Козловским.
Вторая волна внимания: тайный роман с Данилой Козловским
Слухи о близости Акиньшиной и Козловского появились еще в 2020 году, когда оба находились в других отношениях. Со временем их стали все чаще видеть вместе, а после расставаний с прежними партнерами интерес к паре только усилился.
Особенно активно обсуждения возобновились после публикации совместных фотографий из поездки в ЮАР в 2025 году, которые многие восприняли как подтверждение их отношений. Теперь же эта история получила новое продолжение — после рождения сына Лео.
На фоне этого события снова возникает главный вопрос, который обсуждают поклонники: как дальше будет развиваться личная история Оксаны Акиньшиной и какие новые повороты она может получить в будущем.