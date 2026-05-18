«Страшно»: Айза-Лилуна Ай рассказала о найденном образовании в груди
Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками тревожными новостями о своём здоровье. Во время обследования в Южной Корее врачи обнаружили у блогера образование в груди.
По словам звезды, она внимательно следила за здоровьем и регулярно проходила обследования, включая УЗИ молочных желёз каждые полгода. Однако раньше никаких отклонений специалисты не находили.
«В груди обнаружили шишку более 1 см. Хотя я каждые 6 месяцев делаю УЗИ груди, но шишку никто не видел ранее», — рассказала Айза-Лилуна Ай.После диагностики врачи направили знаменитость на биопсию. Блогер не скрывает, что сильно переживает из-за происходящего.
«Прошу вас, помолитесь. Сейчас будут делать биопсию. Страшно», — призналась Айза подписчикам.По словам Айзы-Лилуны Ай, в Южной Корее ей провели более детальное и глубокое обследование, чем раньше. Именно благодаря этому врачи смогли заметить образование, которое ранее оставалось незамеченным.