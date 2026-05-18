Вилла, спа и океан: раскрыта стоимость отпуска Ани Лорак на Маврикии
Ани Лорак устроила себе роскошный отпуск на Маврикии. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистка остановилась в одном из самых популярных люксовых отелей острова, где стоимость проживания достигает 66 тысяч рублей за ночь.
За эту сумму певица получает максимальный комфорт и приватность. В распоряжении Ани Лорак — отдельная вилла с личной террасой, уединённая территория, клубный пляж, спа-комплекс и панорамные виды на Индийский океан.
Судя по кадрам из соцсетей, отпуск артистки проходит в атмосфере полного релакса: белоснежные пляжи, тропическая природа и премиальный сервис.
К слову, Ани Лорак давно известна своей любовью к дорогим курортам и красивому отдыху. Певица предпочитает путешествовать в самые живописные места мира и не экономит на комфорте.
Напомним, ранее артистка также устроила роскошную свадьбу с Исааком Виджраку на Мальдивах — одном из самых популярных направлений среди знаменитостей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России