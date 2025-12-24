Достижения.рф

Прохор Шаляпин рассказал, сколько на самом деле стоит его гардероб

Прохор Шаляпин признался, что дорогие вещи ему чаще дарят
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин поделился в шоу «Вопрос ребром» подробностями о своём гардеробе и образе жизни.



Артист отметил, что вопреки сценическому лоску в повседневности он предпочитает простоту: ездит на метро, носит неброскую одежду и не гонится за брендами.

По словам шоумена, значительная часть его дорогих вещей появилась не благодаря покупкам — многие из них он получил в подарок. Сам же Прохор признаётся, что к вещам не привязывается и считает себя человеком приземлённым. Яркие и эффектные образы он выбирает исключительно для работы, поскольку этого требует его сценическое амплуа.

Тем не менее в гардеробе Шаляпина есть и по-настоящему люксовые позиции. Особую гордость у артиста вызывают норковые шубы от Loro Piana и Versace, стоимость которых, по его словам, может доходить до двух миллионов рублей.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0