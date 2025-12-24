Прохор Шаляпин рассказал, сколько на самом деле стоит его гардероб

24 декабря 2025, 11:29

Прохор Шаляпин признался, что дорогие вещи ему чаще дарят

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин поделился в шоу «Вопрос ребром» подробностями о своём гардеробе и образе жизни.