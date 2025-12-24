Юлия Барановская заявила, что не готовит новогодние подарки для своих детей

24 декабря 2025, 11:10

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская рассказала на «Бале волшебных сказок» от Radio Monte Carlo, как её семья готовится к Новому году.





Юлия пояснила, что она и её дети верят в Деда Мороза. Поэтому малыши просят подарки не у родителей, а у зимнего волшебника. В этом году традиция сохранилась.

«За подарки детям в новом году отвечает Дед Мороз. Я ничего не готовлю. Это всё к Дедушке Морозу, ни ко мне. Хочет — придёт, не захочет — не придёт», — сказала Барановская.