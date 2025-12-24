Достижения.рф

Юлия Барановская заявила, что не готовит новогодние подарки для своих детей

Телеведущая Юлия Барановская рассказала на «Бале волшебных сказок» от Radio Monte Carlo, как её семья готовится к Новому году.



Юлия пояснила, что она и её дети верят в Деда Мороза. Поэтому малыши просят подарки не у родителей, а у зимнего волшебника. В этом году традиция сохранилась.

«За подарки детям в новом году отвечает Дед Мороз. Я ничего не готовлю. Это всё к Дедушке Морозу, ни ко мне. Хочет — придёт, не захочет — не придёт», — сказала Барановская.
Телеведущая добавила, что ещё не решила, где встретит праздник — она ждёт «сигнала» от Деда Мороза. При этом новогоднее настроение уже царит в их семье. Даже судебные разбирательства с футболистом Аршавиным по алиментам не мешают этому.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин перестал общаться с дочерью на фоне суда по алиментам.
