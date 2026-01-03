Достижения.рф

«Ваша пчелка»: продюсер Яна Рудковская встретила 51-й день рождения в платье с глубоким декольте

Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)

2 января Яна Рудковская отпраздновала 51-летие. Свой день она провела на работе. В личном блоге продюсер поделилась сделанным тогда снимком.



На фото женщина позирует в вечернем образе: ярко-красном платье с глубоким декольте, которое она дополнила босоножками в тон на шпильке. Волосы Яна оставила распущенными, а макияж выбрала сдержанный и элегантный.

Яна Рудковская (Фото: Instagram*/rudkovskayaofficial)

«Я стала на год взрослее и мудрее! Счастье женщины еще и в труде — это я уже точно знаю. Всех обняла, ваша пчелка», — написала Рудковская.

Под публикацией подписчики поздравили именинницу и пожелали ей здоровья, счастья, благополучия, ярких впечатлений и новых достижений в наступившем году.

