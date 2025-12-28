Достижения.рф

«Великолепна!»: Евгений Плющенко назвал певицу MARGO «сенсацией» после дебюта в ледовом шоу

Плющенко восхитился профессионализмом певицы MARGO в «Белоснежке»
Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Евгений Плющенко поделился впечатлениями о выступлении певицы MARGO в его ледовом шоу «Белоснежка». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Олимпийский чемпион подчеркнул, что дебют артистки прошёл на высочайшем уровне, и отметил её профессионализм.

«MARGO — это сенсация. Сделано было все на высочайшем уровне, профессионально. Это не лесть, это не кокетничество перед журналистами, я сегодня лично тебе сказал. Ты была действительно великолепна!», — обратился Плющенко к певице.
Не исключено, что уже в следующем году MARGO снова выйдет на лёд, поражая публику своим талантом.



