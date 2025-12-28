«Великолепна!»: Евгений Плющенко назвал певицу MARGO «сенсацией» после дебюта в ледовом шоу

28 декабря 2025, 17:08

Плющенко восхитился профессионализмом певицы MARGO в «Белоснежке»

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Евгений Плющенко поделился впечатлениями о выступлении певицы MARGO в его ледовом шоу «Белоснежка». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Олимпийский чемпион подчеркнул, что дебют артистки прошёл на высочайшем уровне, и отметил её профессионализм.





«MARGO — это сенсация. Сделано было все на высочайшем уровне, профессионально. Это не лесть, это не кокетничество перед журналистами, я сегодня лично тебе сказал. Ты была действительно великолепна!», — обратился Плющенко к певице.