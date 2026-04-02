Щит из детей и удар по Пугачевой: на что пошел Галкин**, чтобы при разводе оставить примадонну ни с чем?
Империя Аллы Пугачёвой и Максима Галкина**, некогда казавшаяся нерушимой, сегодня рассыпается на части. Готический замок в деревне Грязь, который они строили как символ статуса, не могут продать уже два года. А сами владельцы продолжают бесконечные переезды. Как семья пытается сохранить то, что ещё осталось, и почему в этой борьбе главными фигурантами стали их несовершеннолетние дети, читайте в материале «Радио 1».
Почему замок в Грязи снова у всех на слухуИстория с огромным особняком Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в подмосковной деревне Грязь получает неожиданное продолжение. За последние два года публика, кажется, успела свыкнуться с мыслью о том, что звездная чета покинула Россию, демонстративно хлопнув дверью и бросив в адрес миллионов зрителей обидные слова про «рабов и холопов».
Отъезд сначала в Израиль, затем на Кипр был обсуждён вдоль и поперёк. Насмешили попытки реализовать роскошный дворец за баснословный миллиард рублей — покупатель так и не нашёлся. Постепенно тема начала угасать, уходя из информационной повестки. Однако бывшие кумиры вновь о себе напомнили, и сделали это, судя по всему, с холодным расчётом и немалой хитростью.
Как Пугачёва и Галкин** использовали детей для сохранения имуществаСупруги решились на нестандартный шаг: переоформили своё элитное поместье на 12-летних двойняшек — Гарри и Лизу. Сами дети сейчас находятся с родителями на Кипре, посещают местную школу, занимаются с репетиторами и, вероятно, даже не подозревают, что внезапно стали владельцами шестиэтажного дворца площадью две тысячи квадратных метров.
Почему звёздные родители засуетились с оформлением документов именно сейчас? Причины очевидны. Реализовать эти хоромы за ту баснословную сумму, которую Галкин** запрашивал изначально, попросту невозможно. А отдавать замок за копейки юморист просто не готов— слишком много сил, средств и личных амбиций было вложено в эту стройку века. К тому же сегодня повсюду обсуждают возможность изъятия имущества у артистов, покинувших страну и позволивших себе нелестные высказывания о родине.
Оформление дарственной на несовершеннолетних детей — наиболее изощрённый и надёжный способ уберечь свои бетонные стены от любых юридических рисков. Согласно российскому законодательству, лишить ребёнка недвижимости практически невозможно: за этим строго следят органы опеки и судебные инстанции.
Таким образом, юные Гарри и Лиза превратились для родителей в своего рода непробиваемый юридический бастион. Тем временем взрослые продолжают исправно оплачивать налоги и внушительные счета за коммунальные услуги, втайне надеясь, что когда-нибудь ситуация разрешится благополучно.
Почему замок в Грязи никто не покупаетМногие до сих пор недоумевают: почему в стране, где достаточно состоятельных бизнесменов, высокопоставленных чиновников и крупных управленцев, так и не нашлось желающего приобрести этот шикарный особняк? Ведь его так часто демонстрировали по телевидению, хвалили внутреннее убранство и антикварную обстановку.
Специалисты по элитной недвижимости дают простое объяснение. Этот дом с самого начала возводился не для комфортного проживания, а для демонстрации статуса и превосходства. Профессиональные архитекторы до сих пор лишь крутят пальцем у виска, оценивая этот полёт архитектурной мысли.
Местные жители, к слову, от такого соседства тоже далеко не в восторге. Гигантское каменное строение попросту перекрыло им естественный солнечный свет, да и вписывается оно в привычный деревенский пейзаж как инопланетный объект. Вторая причина кроется в баснословных расходах на его содержание.
Построить дворец — это лишь начало. Его надо отапливать, обеспечивать электричеством, поддерживать в чистоте и круглосуточно охранять. Один только жилой корпус занимает 1867 квадратных метров. А ведь к нему прилагаются ещё огромный банный комплекс, отдельно стоящий бассейн и домики, предназначенные для прислуги.
Чтобы прогреть всё это хозяйство зимой, ежемесячно уходят сотни тысяч рублей. И наконец, третья, и, вероятно, самая значимая причина — это репутационный багаж нынешних владельцев. После той череды заявлений, которые известный юморист делал со сцен европейских концертных залов в адрес России и её народа, замок обрёл негативную репутацию.
Из-за чего план Пугачёвой провалилсяИнтерес в этой истории вызывает то, как сама Алла Пугачёва думает распорядиться судьбой собственного особняка. В одном из редких интервью, которое вышло на YouTube-канале осенью прошлого года она призналась журналистке Екатерине Гордеевой** в том, что питает большую надежду на возвращение детей в Россию. Этот дом в деревне Грязь, по её убеждению, — единственное для них подлинное родовое гнездо.
А затем Алла Борисовна озвучила мысль, которая у многих вызвала откровенное недоумение. Артистка совершенно серьёзно предложила: когда двойняшки вырастут и окажутся на родине, они вполне могут открыть в замке своего рода «Музей любви».
И непременное условие — вход должен быть исключительно платным! Идея «Музея любви» за платный вход не просто не нашла отклика — она вызвала взрыв народной насмешки. В комментариях люди откровенно высмеяли саму мысль о том, что кто-то станет выкладывать деньги за возможность разглядывать интерьеры, где главные украшения — позолота, вензеля и безграничное самолюбование хозяев.
«Да туда и бесплатно никто не пойдет», — резюмировали пользователи.В противовес этому предложению россияне выдвинули собственные, куда более прагматичные варианты использования огромного здания. Одна из самых популярных идей — отдать замок детям. Вместо того чтобы стоять заброшенным символом чужого тщеславия, особняк мог бы стать детским домом. Другой вариант, который активно обсуждают в сети, — создать на базе поместья современный реабилитационный центр.
Почему Алла Пугачёва останется ни с чем в случае разводаКогда речь заходит о судьбе знаменитого поместья в Грязи, в большенстве случаев обсуждаются скандалы, попытки продать дорого и фантазии о музее. Но есть деталь, которая остаётся в тени, хотя именно она многое объясняет в поведении собственников.
Журналисты изучили историю оформления недвижимости и обнаружили: все шестнадцать участков земли и сам особняк с самого начала числились только за Максимом Галкиным**. Первые приобретения в этой деревне он сделал ещё в 2004-м — в тот период, когда его телевизионная карьера набирала обороты.
Затем последовали годы стройки, докупались соседние земли. В 2011 году замок официально ввели в эксплуатацию и зарегистрировали. И здесь возникает принципиальный момент: все эти действия юморист совершил до того, как официально оформил брак с Аллой Пугачёвой.
А значит поместье не является совместно нажитым имуществом. Развод, если он когда-либо случится, оставит певицу без единого метра в этом дворце — юридически она не сможет на него претендовать. Теперь становится понятно, почему идея переписать особняк на двойняшек оказалась удобной для обеих сторон.
Для Галкина** это способ распорядиться своей собственностью. Для Пугачёвой — возможность зафиксировать интересы детей в активе, к которому она не имеет прямого юридического доступа. Таким образом, независимо от того, как сложатся отношения супругов имущество остаётся внутри семьи.
Куда снова собираются Пугачёва и Галкин**Пока внимание приковано к судьбе готического замка, другая, не менее ценная часть наследия звездной семьи постепенно уходит из-под контроля. Речь о товарном знаке «Баронесса фон Орбах», который Алла Пугачёва может в скором времени утратить.
Название это появилось благодаря первому мужу певицы — Миколаса Орбакаса , чьи литовские предки имели баронский титул. Примадонна всегда отличалась деловой хваткой и зарегистрировала бренд ещё в 1997 году. Планы были масштабные: парфюмерия, ювелирные украшения, косметика, одежда и даже книжная серия — всё под элегантной фамилией с намеком на благородное происхождение.
Но интересно другое: жизнь семьи после 2022 года напоминает бесконечную череду сборов и переездов. Сначала был Израиль — туда улетали осенью, убеждая всех, что это и есть долгожданная новая родина. И как только ситуация на Ближнем Востоке накалилась, в ход пошёл запасной аэродром — элитная недвижимость на Кипре, которая оказалась очень кстати.
В светских кругах поговаривают: остров, видимо, тоже не стал конечной точкой. Якобы чета присматривается к Лондону, а Болгария как запасной вариант. Получается, что за спиной у владельцев некогда мощной империи — не столько череда побед, сколько утомительная география поисков места, где можно осесть надолго.