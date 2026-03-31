Светлана Ходченкова впечатлила поклонников формой и пластикой на занятиях по пилону
Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками новым кадром с тренировки по танцам на пилоне. 43-летняя актриса продолжает активно заниматься и демонстрирует отличную физическую форму, несмотря на насыщенный рабочий график.
На опубликованном фото Ходченкова исполняет сложный элемент на пилоне, подчёркивая гибкость, силу и грацию. Для занятия она выбрала удобный и стильный образ: укороченный топ с длинными рукавами, легинсы и высокие танцевальные туфли на платформе. Волосы актриса собрала в высокий хвост, чтобы ничто не мешало во время тренировки.
Поклонники отметили, что артистка выглядит уверенно и эффектно, а её увлечение танцами на пилоне уже давно вызывает восхищение. Ходченкова не впервые делится подобными кадрами, показывая, что такие тренировки для неё — не просто хобби, а серьёзная работа над собой.
