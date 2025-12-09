«Залететь в тренд и всё»: Бузова назвала главную ошибку молодых артистов

09 декабря 2025, 10:28

Бузова раскритиковала молодых артистов за нежелание развиваться после успеха

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Telegram-каналу «Звездач» указала на одну распространённую проблему среди молодых артистов.





По её мнению, многие начинающие певцы перестают развиваться и продвигать свою музыку после первого успеха, когда их песня попадает в тренды.

«Сейчас очень большая проблема у молодых артистов, которые залетают в тренды: они думают, что можно выпустить одну песню, залететь в тренд и всё. И многие появляются, как звёздочки, ярко вспыхивают на звёздном небоскрёбе и потом пропадают», — сказала исполнительница.

«Я сама работаю над четвёртым альбомом, и в следующем году будет много новостей», — добавила певица.