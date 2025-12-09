«Залететь в тренд и всё»: Бузова назвала главную ошибку молодых артистов
Бузова раскритиковала молодых артистов за нежелание развиваться после успеха
Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Telegram-каналу «Звездач» указала на одну распространённую проблему среди молодых артистов.
По её мнению, многие начинающие певцы перестают развиваться и продвигать свою музыку после первого успеха, когда их песня попадает в тренды.
«Сейчас очень большая проблема у молодых артистов, которые залетают в тренды: они думают, что можно выпустить одну песню, залететь в тренд и всё. И многие появляются, как звёздочки, ярко вспыхивают на звёздном небоскрёбе и потом пропадают», — сказала исполнительница.Бузова подчеркнула: даже после хита важно развиваться, например, в коллаборациях. В пример она привела себя.
«Я сама работаю над четвёртым альбомом, и в следующем году будет много новостей», — добавила певица.