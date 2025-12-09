«Я ворвался в новогодние съёмки»: Егор Крид на костылях появился на публике

09 декабря 2025, 10:43

Певец Егор Крид продолжает работать после травмы ноги, полученной в Дубае

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) вынужден ходить на костылях после травмы. Однако он заявил, что не планирует брать паузу в работе. Его слова приводит издание VOICE.





Егор травмировал ногу в Дубае после падения с лестницы. Врачи в Эмиратах не обнаружили серьёзных повреждений. Но в Москве у артиста диагностировали разрыв сухожилий. Криду наложили гипс, и он теперь передвигается на костылях.

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Несмотря на травму, певец продолжает работать. Он участвует в съёмках новогодних проектов для ведущих телеканалов и музыкальных шоу.

«Постельный режим, покой и отдых» — говорили они. Ага! Продолжаем работку и врываемся в новогодние съёмки/выступления», — с улыбкой произнёс певец.