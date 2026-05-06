Считали красивее Орбакайте и Подольской: куда пропала главная женщина Преснякова Елена Ленская?
В начале 2000-х годов имя Елены Ленской не сходило с глянцевых обложек. Она была не просто дизайнером и модельером, а настоящей светской львицей задолго до того, как это выражение вошло в моду. Эксклюзивные вещи создательницы коллекций из кожи и меха надевала элита, а бурные романы с главными мужчинами страны обсуждала вся Россия. Сегодня Ленская редко попадает в заголовки таблоидов, и многие думают, что кутюрье канула в Лету. Однако за внешним затишьем кроется глубокая жизненная драма. Почему за кулисами шоу-бизнеса Елену до сих пор считают главной женщиной в судьбе Владимира Преснякова и как удалось творцу моды сохранить королевское достоинство и потрясающую внешность после расставания с кумирами поколений, расскажет «Радио 1».
Как Ленская променяла одного артиста на самого проблемного принца девяностыхЛена выросла в обеспеченной, интеллигентной киевской семье, поэтому изящные манеры и безупречный вкус у неё, что называется, с молоком матери. В столицу девушка приехала не с одним рублём в кармане на подвиги, а как состоявшийся профессионал. И моментально окунулась в эпицентр светской жизни. Избранником талантливого кутюрье стал Игорь Саруханов — автор «Скрипа колеса» и «Дорогих моих стариков». Эта пара затмевала всех: певец боготворил жену, дарил любимой шлягеры и драгоценности. Но фортуна любит злые шутки. На одном из фешенебельных вечеров будущая королева интерьеров встретила Владимира Преснякова-младшего. Устоять перед магнетизмом харизматичного красавца в ту эпоху было делом нереальным. Золотой мальчик рок-н-ролла тогда переживал непростой разрыв с Кристиной Орбакайте, пил, хандрил и стремительно летел в пропасть. Лена стала для него спасательным кругом. Она оставила Саруханова и погрузилась в эти трудные отношения. Бывший муж долго не мог простить этого ухода. Но у любви свои законы, не подвластные рассудку. Чтобы променять одного кумира на другого — более сложного и погруженного в свои проблемы, — нужно обладать не только смелостью, но и поистине огромным, щедрым сердцем.
Почему фанаты ставят Ленскую выше Орбакайте и ПодольскойЭкс-жену знаменитости и сегодня сравнивают с Орбакайте и Подольской. Но фанаты сходятся во мнении: роковая красавица вне конкуренции. Потому что, в отличие от других, Лена не лезла на эстраду на волне популярности мужа. Оружие избранницы Преснякова-младшего — талант, а не голос и камера. Супруга создавала уют, заботилась о Володе и шила ему те самые сногсшибательные сценические наряды. Их брак продлился девять лет — в эпоху драйва, рок-н-ролла и бесконечных тусовок. Но была и тёмная сторона — о ней Лена долго молчала. Внук «Самоцветов» — человек творческий, тонкий, но со своими тёмными демонами.
Лена терпела его загулы, поддерживала в минуты творческого кризиса, прощала то, за что другие вычеркнули бы из жизни после первого раза. Она стала для короля ремейков и вечеринок всем: заботливой хозяйкой, директором, имиджмейкером и личным психологом. Когда внутренний ресурс иссяк, разойтись оказалось единственным верным шагом. Расставание было мучительным для обеих сторон. Лена ушла так, как и подобает истинной королеве — красиво и без лишнего шума. Ни одного грязного интервью и упрёка в адрес бывшего мужа.