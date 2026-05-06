«Меня кинул Гуф»: Блогер не получил билеты после рекламы концерта рэпера в Сочи
Блогер Михаил обвинил рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в невыполнении бартерных обязательств. Об этом он рассказал в своём блоге.
Мужчина ведёт свой аккаунт в Instagram*. По его словам, менеджер рэпера предложил ему бартер. Условия сделки выглядели просто: блогер рекламирует выступление артиста в Сочи, а взамен получает билеты и доступ в специальную зону.
Михаил согласился на это предложение. Однако в назначенный день обещанного он не дождался. Позже менеджер списал ситуацию на проблемы со связью — якобы из-за этого не удалось отправить билеты.
Тогда блогер выдвинул альтернативные варианты: представители Гуфа могут либо оплатить рекламу, либо прислать сувенир от рэпера. После этого менеджер перестал выходить на связь. Сам исполнитель сейчас, вероятно, не занимается проблемами фанатов: накануне в отношении него прекратили уголовное дело за дебош в подмосковной бане.
