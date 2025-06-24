Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова призналась, что финансово помогает Украине
Уехавшая в 2022 году в Латвию актриса Чулпан Хаматова в новом интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь», призналась, что финансово помогает Украине.
По ее словам, она активно занимается благотворительностью, однако старается не афишировать этого. Стоит отметить, что Хаматова помогает только украинским фондам.
«Если я скажу, что работаю как представитель чего-то, то украинскому фонду придет конец, как вы понимаете», — заявила артистка.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Чулпан Хаматова переехала в Латвию.
Ранее Чулпан Хаматова призналась, что хочет вернуться в Москву. Подробнее читайте в материале «Радио 1».