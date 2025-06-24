Уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова призналась, что финансово помогает Украине

24 июня 2025, 09:11

Чулпан Хаматова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Уехавшая в 2022 году в Латвию актриса Чулпан Хаматова в новом интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь», призналась, что финансово помогает Украине.





По ее словам, она активно занимается благотворительностью, однако старается не афишировать этого. Стоит отметить, что Хаматова помогает только украинским фондам.





«Если я скажу, что работаю как представитель чего-то, то украинскому фонду придет конец, как вы понимаете», — заявила артистка.