02 июня 2025, 13:48

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)

Роман Каграманов — уроженец Краснодарского края. Он прошёл путь от обычного юноши до популярного блогера, ведущего, певца и актёра. 2 июня звезде исполняется 29 лет. О том, как он стал известным и что говорит про Анастасию Ивлееву, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы: семья, учеба и первые шаги в творчестве Начало пути: YouTube, скетчи и первые зрители Попытки в музыке: кастинги, провалы и настойчивость Поддержка шоу-бизнеса и рост популярности Работа на телевидении: «Пятница!», шоу и сотрудничество с Ивлеевой Личная жизнь Романа Каграманова Предложение Полине Гагариной

Ранние годы: семья, учеба и первые шаги в творчестве

Начало пути: YouTube, скетчи и первые зрители

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)



Попытки в музыке: кастинги, провалы и настойчивость

Поддержка шоу-бизнеса и рост популярности

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)



«Я стал заложником ситуации, снимая юмористические видео, закрыв в клетку свою музыку. Я хочу, чтобы мою музыку слушали, а не смотрели только мои видеоролики. Я хочу, чтобы меня воспринимали как певца в первую очередь», — говорил он в «Песнях».

Работа на телевидении: «Пятница!», шоу и сотрудничество с Ивлеевой

«С Настей я работаю давно, мне не ново находиться с ней в кадре и взаимодействовать. Настя — лучик света. Мы смотрим на звёзд с экранов телефонов и телевизоров и не знаем их жизни, а я знаю Настю в жизни. Это многогранная душа и тонкая натура, поэтому у нас с ней все получилось», — говорил артист.

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)



Личная жизнь Романа Каграманова

Предложение Полине Гагариной