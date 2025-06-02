Сделал предложение Гагариной, высказался про Ивлееву, спровоцировал слухи об ориентации: Роману Каграманову 29 лет

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)

Роман Каграманов — уроженец Краснодарского края. Он прошёл путь от обычного юноши до популярного блогера, ведущего, певца и актёра. 2 июня звезде исполняется 29 лет. О том, как он стал известным и что говорит про Анастасию Ивлееву, расскажет «Радио 1».



Ранние годы: семья, учеба и первые шаги в творчестве


Роман Каграманов (настоящая фамилия — Мартиросов) родился 2 июня 1996 года в одном из городов Краснодарского края. После развода родителей мальчика воспитывала мать, учительница начальных классов. Семья жила скромно, и Роман с юных лет совмещал учёбу с подработками.

В школе он проявлял интерес к творчеству: участвовал в КВН, писал сценарии, выступал. После получения среднего образования поступил в колледж связи и информатики, но IT-карьера так и не сложилась. Вместо этого он сосредоточился на выступлениях, был участником КВН-команд «Касабланка» и «Сборная РУК», а также выступал под псевдонимом MC Indus.

Начало пути: YouTube, скетчи и первые зрители


В 2011 году, в разгар роста русскоязычного YouTube, Каграманов начал снимать короткие пародийные скетчи, которые выкладывал в рубрике «Повторил». Эти видео быстро разлетелись по соцсетям, что стало первым шагом к узнаваемости.

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)
После окончания колледжа он не пошёл работать по специальности, а сосредоточился на участии в песенных фестивалях и продолжил создавать развлекательный контент. Его подход был прост: съёмка с телефона, импровизация и быстрая публикация.

Попытки в музыке: кастинги, провалы и настойчивость


Каграманов неоднократно пытался попасть на большие сцены. В 2015 году он прошёл кастинг в шоу Comedy Баттл, но не впечатлил жюри. Он вернулся в родной Кропоткин и продолжил творить. В 2016 году начал записывать песни и создал музыкальный проект «Рома Singer». Переехав в Краснодар, активно участвовал в радиоэфирах и съёмках, постепенно расширяя аудиторию.

Он принимал участие в музыкальных конкурсах: в третьем сезоне проекта «Новая звезда» и на кастинге «Новой фабрики звёзд». Ни одна из попыток не привела к победе, но Каграманов не оставлял идеи стать певцом. Он продолжал выпускать треки, включая «Влюблённый в тебя», «Останусь» и «Ампутация сердца».

Поддержка шоу-бизнеса и рост популярности


Переломным моментом стал 2019 год, когда Каграманов вновь появился на кастинге ТНТ — на этот раз в проекте «Песни». Его выступление с треком «Танцуй, пантера» вызвало неоднозначную реакцию. Члены жюри — Баста и Тимати — подвергли номер критике.

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)
Тем не менее Каграманов стал активно появляться в проектах со звёздами: Екатериной Варнавой, Глюк'oZой и Ольгой Бузовой.


«Я стал заложником ситуации, снимая юмористические видео, закрыв в клетку свою музыку. Я хочу, чтобы мою музыку слушали, а не смотрели только мои видеоролики. Я хочу, чтобы меня воспринимали как певца в первую очередь», — говорил он в «Песнях».

Работа на телевидении: «Пятница!», шоу и сотрудничество с Ивлеевой


В 2021 году Каграманов подписал контракт с телеканалом «Пятница!». Он стал ведущим шоу «TikTok и таланты», «Я тебе не верю», «Тревел-баттл» и других. Его партнёршами в кадре становились популярные личности — Регина Тодоренко, Клава Кока, Ида Галич, Настя Ивлеева.

Работа с Ивлеевой, с которой у него сложились доверительные отношения, принесла Каграманову дополнительное внимание. Он подчеркивал, что за публичным образом Насти скрывается тонкая и глубокая личность.

«С Настей я работаю давно, мне не ново находиться с ней в кадре и взаимодействовать. Настя — лучик света. Мы смотрим на звёзд с экранов телефонов и телевизоров и не знаем их жизни, а я знаю Настю в жизни. Это многогранная душа и тонкая натура, поэтому у нас с ней все получилось», — говорил артист.

С 2021 года Каграманов начал сниматься в кино — в основном в комедийных проектах. Среди работ — «Звёздный суд», «Вася не в себе» и сериалы с участием Дмитрия Нагиева. Однако стабильной актёрской карьеры не сложилось, и он вернулся к работе телеведущего.

Роман Каграманов (фото: Instagram* / kagramana)

Личная жизнь Романа Каграманова


Эксцентричное поведение Романа Каграманова и отсутствие публичных отношений с женщинами вызвали множество слухов об его ориентации. Сам блогер заявляет, что не видит в таких вопросах проблемы и не собирается менять своё поведение. В одном из интервью он подчёркивал, что воспринимает свою манеру общения как часть личности и ему так комфортно.

Предложение Полине Гагариной


Весной 2023 года Каграманов сделал эффектное «предложение» певице Полине Гагариной. Позже выяснилось, что это было частью задания от подписчиков. Артистка на жест не отреагировала.

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