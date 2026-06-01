«Ярко стартовал»: Валдис Пельш назвал песни SHAMAN неудачными

01 июня 2026, 14:21

Валдис Пельш назвал некоторые песни SHAMAN неудачными из-за поиска стиля

Валдис Пельш (Фото: кадр из документального фильма «Гагарин. Человек, сошедший с небес»)

Телеведущий Валдис Пельш высказал откровенное мнение о творчестве певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).





В беседе с Пятым каналом шоумен признал, что Дронов ещё находится в стадии поиска. Актёр не скрыл тёплых чувств к исполнителю, но высказался с профессиональной прямотой о его произведениях.

«Он творческий, молодой, ищущий — он ещё не нашёл свой окончательно сложившийся стиль. Я, естественно, ему об этом не скажу, потому что я ведущий, он — певец. Я считаю, что некоторые песни его — они неудачны, они не получились у него именно потому, что он себя ещё не нашёл. Он очень ярко стартовал, он пытается, и ему это удаётся закрепиться — на этой высоте. Но дальше — это огромный труд, в нём есть ошибки», — подчеркнул телеведущий.