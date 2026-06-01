«Не верьте»: брат онкобольной Лерчек обратился к ее хейтерам

01 июня 2026, 13:35

Брат онкобольной Лерчек призвал хейтеров не верить всему, что пишут в интернете

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Сегодня она прибыла в медицинское учреждение на шестую процедуру химиотерапии.





Сопровождать сестру вызвался её брат Родион, который поделился с подписчиками деталями предстоящего лечения. Он показал Леру и её медицинскую карту, а также жёстко ответил тем, кто сомневается в реальности диагноза. Сама Лера, в свою очередь, сообщила, что впереди у неё ещё три сеанса химиотерапии.





«Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в Интернете, потому что там могут написать любое», — заявил мужчина.