«Не верьте»: брат онкобольной Лерчек обратился к ее хейтерам

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Известный блогер Валерия Чекалина (Лерчек) продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. Сегодня она прибыла в медицинское учреждение на шестую процедуру химиотерапии.



Сопровождать сестру вызвался её брат Родион, который поделился с подписчиками деталями предстоящего лечения. Он показал Леру и её медицинскую карту, а также жёстко ответил тем, кто сомневается в реальности диагноза. Сама Лера, в свою очередь, сообщила, что впереди у неё ещё три сеанса химиотерапии.

«Так что, пожалуйста, не будьте обманутыми, не верьте всему, что пишут в Интернете, потому что там могут написать любое», — заявил мужчина.
Ранее Лерчек устроила распродажу своего люксового гардероба. Стоит подчеркнуть, что цены значительно снизились.
