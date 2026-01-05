05 января 2026, 10:01

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Имя Ирины Шейк давно вышло за пределы модной индустрии. Сегодня она не просто супермодель с мировым именем, но и постоянный герой таблоидов, инфоповодов и громких заголовков. Романы с самыми желанными мужчинами планеты, бедное детство, трудный старт и умение снова и снова возвращаться в топ — её биография читается как современная сказка, где за внешним блеском скрывается тяжёлый труд и железный характер. 6 января Шейк исполняется 40 лет. Подробнее о жизненном пути звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Ирины Шайхлисламовой: «жили в режиме выживания» Школа, комплексы и насмешки Шанс и судьбоносная встреча Париж: рис, 40 евро и жестокая конкуренция Прорыв: Intimissimi, Sports Illustrated и мировая слава Ирина Шейк и Криштиану Роналду: роман, который сделал её суперзвездой Ирина Шейк и Брэдли Купер: ребёнок и драма с Леди Гагой Слухи, догадки и новые романы Ирина Шейк сейчас

Детство и семья Ирины Шайхлисламовой: «жили в режиме выживания»

Ирина Шейк с мамой и старгей сестрой (фото: Instagram* @irinashayk)

«У нас был очень маленький город, по сути поселок… А еще у нас был свой сад – без него выжить было сложно. Мы сами выращивали овощи и заготавливали их впрок. Зимой у нас был картофель, морковь и все самое необходимое, чтобы выжить».

Школа, комплексы и насмешки

Ирина Шейк в детстве (фото: Instagram* @irinashayk)

Шанс и судьбоносная встреча

Париж: рис, 40 евро и жестокая конкуренция

«Это сложный бизнес, в нем много конкуренции. Люди думают, что мы просто улыбаемся в красивой одежде и получаем за это много денег. Но это очень сложная работа», – признавалась позднее звезда.

«Теперь, когда я приезжаю в Париж, и у меня люкс в отеле и личный водитель, я не воспринимаю это как должное».

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Прорыв: Intimissimi, Sports Illustrated и мировая слава

Ирина Шейк и Криштиану Роналду: роман, который сделал её суперзвездой

Ирина Шейк и Брэдли Купер: ребёнок и драма с Леди Гагой

«Я хочу, чтобы Лея знала, что подарки и еда не появляются из ниоткуда», – говорила она.

Брэдли Купер и Леди Гага (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Союз двух хороших людей не всегда дает положительный результат».

Слухи, догадки и новые романы

Ирина Шейк сейчас