Выросла в бедности, родила от Брэдли Купера и назвала Роналду «ненадёжным мужчиной»: повороты судьбы Ирины Шейк. Как сейчас живёт модель?
Имя Ирины Шейк давно вышло за пределы модной индустрии. Сегодня она не просто супермодель с мировым именем, но и постоянный герой таблоидов, инфоповодов и громких заголовков. Романы с самыми желанными мужчинами планеты, бедное детство, трудный старт и умение снова и снова возвращаться в топ — её биография читается как современная сказка, где за внешним блеском скрывается тяжёлый труд и железный характер. 6 января Шейк исполняется 40 лет. Подробнее о жизненном пути звезды читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья Ирины Шайхлисламовой: «жили в режиме выживания»
Ирина Валерьевна Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в небольшом «угольном» городке Еманжелинск Челябинской области. Восточная фамилия досталась ей от отца — по его линии в роду были татары, по материнской — русские.
Семья жила небогато: отец Валерий работал шахтёром, мама Ольга преподавала музыку, старшая сестра Татьяна была главной поддержкой Ирины в детстве. Огромную роль в воспитании сыграла бабушка Галина — фронтовичка и человек жёстких принципов.
Шейк не раз вспоминала, что детство прошло в условиях постоянной экономии:
«У нас был очень маленький город, по сути поселок… А еще у нас был свой сад – без него выжить было сложно. Мы сами выращивали овощи и заготавливали их впрок. Зимой у нас был картофель, морковь и все самое необходимое, чтобы выжить».
Когда Ирине было 14 лет, отец умер от тяжёлой болезни лёгких. Маме пришлось работать на нескольких работах, чтобы поставить дочерей на ноги. Эти годы модель вспоминает без жалоб, но именно тогда у неё сформировалось отношение к жизни как к постоянной борьбе.
Школа, комплексы и насмешки
В школе Ирина вовсе не была «королевой». Высокую, худую и смуглую девочку дразнили одноклассники, награждая прозвищами вроде «Чунга-Чанга», «Фанера» и «Каланча». Учителя пытались переучить её, потому что она была левшой, не особо заботясь о психологическом комфорте ребёнка.
Тем не менее к выпуску Шейк стала отличницей, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и хорового пения и рано привыкла держаться уверенно — даже когда внутри было совсем иначе.
Шанс и судьбоносная встреча
После школы Ирина переехала в Челябинск, поступила в экономический колледж и по настоянию сестры попала в имидж-клуб «Светлана». Именно там стало ясно, что её параметры идеально подходят для модельной карьеры.
В 18 лет она выиграла региональный конкурс «Супермодель-2004», получив 60 тысяч рублей — по тем временам огромные деньги — и шанс поехать в Москву. Судьбоносной стала встреча с легендарным модельным скаутом Гией Джикидзе, открывшим миру Наталью Водянову и других топ-моделей. Так началась её европейская глава — тяжёлая и без глянца.
Париж: рис, 40 евро и жестокая конкуренция
В 19 лет Ирина уехала в Европу, взяв псевдоним Shayk. Денег катастрофически не хватало: она жила с другими моделями в маленькой квартире в Париже, питалась в основном рисом и получала 40 евро в неделю.
«Это сложный бизнес, в нем много конкуренции. Люди думают, что мы просто улыбаемся в красивой одежде и получаем за это много денег. Но это очень сложная работа», – признавалась позднее звезда.
И ещё одна важная цитата, которую Шейк вспоминает до сих пор:
«Теперь, когда я приезжаю в Париж, и у меня люкс в отеле и личный водитель, я не воспринимаю это как должное».
Прорыв: Intimissimi, Sports Illustrated и мировая слава
Переломным моментом стал контракт с Intimissimi — сначала как лицо бренда, затем как международный посол.
В 2011 году Ирина вошла в историю, став первой российской моделью, снявшейся для Sports Illustrated Swimsuit Edition. После этого её карьера взлетела: Armani, Guess, Lacoste, La Perla, Givenchy, Moschino, Marc Jacobs, Burberry — список брендов стал исчисляться десятками.
Позже Шейк дебютировала в кино, сыграв Мегару в фильме «Геркулес» с Дуэйном Джонсоном, а также появлялась в телешоу и рекламных фильмах.
Ирина Шейк и Криштиану Роналду: роман, который сделал её суперзвездой
В 2010 году Ирина познакомилась с футболистом Криштиану Роналду на съёмке для Armani Exchange. Их роман длился пять лет и сопровождался слухами о пиаре, изменах и скорой свадьбе.
Она прощала спортсмену интрижки, знакомилась с его родителями, но предложения руки и сердца так и не дождалась. В 2015 году модель поставила точку, назвав Роналду «инфантильным, безответственным и ненадежным мужчиной».
С тех пор версия о «договорных отношениях» навсегда закрепилась в светских хрониках.
Ирина Шейк и Брэдли Купер: ребёнок и драма с Леди Гагой
Следующим громким романом стал союз с актёром Брэдли Купером. В 2017 году у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк-Купер. Ирина отказалась от услуг нянь и подчёркивала, что хочет воспитать ребёнка с пониманием ценности труда.
«Я хочу, чтобы Лея знала, что подарки и еда не появляются из ниоткуда», – говорила она.
Однако в 2019 году пара рассталась. Таблоиды тут же нашли «виновницу» — Леди Гагу, с которой Купер блистал в фильме «Звезда родилась». Флирт на «Оскаре» только подлил масла в огонь.
Позже Шейк философски прокомментировала разрыв:
«Союз двух хороших людей не всегда дает положительный результат».
Слухи, догадки и новые романы
После расставания Ирина не исчезла с радаров. Её видели в компании Стеллы Максвелл, Канье Уэст, Джастина Теру и позже — Тома Брэди. СМИ писали о воссоединении с Купером, а затем — о новых расставаниях.
Ни один из слухов Шейк напрямую не подтверждала, предпочитая сохранять загадочность и позволять прессе делать своё дело.
Ирина Шейк сейчас
Сегодня Ирина продолжает активно работать: участвует в Неделях моды в Париже и Милане, снимается для мировых брендов, выходит на подиум и остаётся одной из самых обсуждаемых моделей планеты.
Она воспитывает дочь, занимается благотворительностью, помогает родному Еманжелинску и не отказывается от своих корней.