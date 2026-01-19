Сделала аборт, увела парня у Собчак и встречалась с Джимом Керри: как живёт звезда балета Анастасия Волочкова и почему ушла от Керимова?

19 января 2026, 11:24

Анастасия Волочкова (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Российская балерина, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова 20 января отмечает 50-летие и по случаю даты готовит концерт в столичном «Театре на Цветном». Однако она призналась, что на торжестве не ждет родную мать и дочь. О том, почему она поссорилась с родственниками, что известно о конфликте с Никитой Джигурдой и с кем сегодня встречается звезда, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ананстасии Волочковой: детство и начало пути Признание в Европе и скандал с Большим Театром Работа в шоу-индустрии и телевизионных проектах Книги, МВА и политические амбиции Скандалы с Волочковой и обвинения в алкоголизме Личная жизнь Анастасии Волочковой: романы, слухи и откровения Ссора Волочковой с Никитой Джигурдой Семейный конфликт Ананстасии Волочковой Анастасия Волочкова сегодня

Биография Ананстасии Волочковой: детство и начало пути

Анастасия Волочкова с отцом (фото: Instagram* / volochkova_art)

Признание в Европе и скандал с Большим Театром

«Условия, которые она нам выдвигает, все время растут. Но не Анастасия "лицо" балета Большого Театра. Трудно сказать, сколько "должна" весить балерина. Вопрос в том, способны ли партнеры поднимать этот вес. К сожалению, на сегодняшний день таких нет», — говорил директор Анатолий Иксанов.

Работа в шоу-индустрии и телевизионных проектах

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / volochkova_art)

Книги, МВА и политические амбиции

Скандалы с Волочковой и обвинения в алкоголизме

«У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей. У меня есть зависимость от творчества, у меня шоу мое новое называется "Одержимость", потому что я одержима была творчеством с пяти лет», — говорила она.

Личная жизнь Анастасии Волочковой: романы, слухи и откровения

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / volochkova_art)

«Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась к Славе или нет. Почему я сейчас в роли козла отпущения? Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад», — отмечала Анастасия.

Романы за границей и бизнес-элита

Полонский: романтика и откровения

Роман с Сулейманом Керимовым и личная трагедия

«Мать разрушила мою жизнь, когда я была с Сулейманом Керимовым. Она заставила меня сделать аборт», — призналась прима в эфире проекта «Битва экстрасенсов».

Брак с Игорем Вдовиным и рождение дочери

Анастасия Волочкова с дочкой (фото: Instagram* / volochkova_art)

Джим Керри, Николай Басков и другие громкие романы

«Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — вспоминала Волочкова.

Анастасия Волочкова и Николай Басков (фото: Instagram* / volochkova_art)

Помолвка с Дмитрием Дюраном и уголовное дело

«Я у многих своих педагогов не была на похоронах, а вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который был просто моим любовником определенное количество времени?! У него есть родственники, люди, которые имеют к нему серьезное отношение. Я просто на Мальдивы его пригласила. Мы договаривались, что настраиваемся на романтическое путешествие, а потом каждый живет своей жизнью», — говорила Волочкова.

Роман с Марчелом и отдых на Мальдивах

«Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. Они будут комментировать и писать многое, не зная правду о том, что у нас происходит, какие у нас с Настей отношения. Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Все произошло само собой», — отмечал он.

Анастасия Волочкова и Марчел Абаби (фото: Instagram* / volochkova_art)

«Да, у меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! Сулейман Керимов остается в моей жизни. Отношения с ним были для меня эталоном. Но он прошлое, мы были с ним вместе 20 лет назад. А сейчас настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске. Для меня это показатель того, что все идет правильно и по-настоящему», — подчеркивала артистка.

Ссора Волочковой с Никитой Джигурдой

«Просто был момент, когда меня достало, что он все время пытался меня использовать. Но в преддверии юбилея я решила вообще со всеми помириться. Единственные, с кем мне не удалось помириться, это мои родные по крови люди — мама и дочка. Не удалось и не получилось. Их не будет на моем юбилее», — добавила Волочкова.

Семейный конфликт Ананстасии Волочковой

Анастасия Волочкова с дочкой (фото: Instagram* / volochkova_art)

«Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!"», — отметила она.

Анастасия Волочкова сегодня