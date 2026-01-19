Сделала аборт, увела парня у Собчак и встречалась с Джимом Керри: как живёт звезда балета Анастасия Волочкова и почему ушла от Керимова?
Российская балерина, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова 20 января отмечает 50-летие и по случаю даты готовит концерт в столичном «Театре на Цветном». Однако она призналась, что на торжестве не ждет родную мать и дочь. О том, почему она поссорилась с родственниками, что известно о конфликте с Никитой Джигурдой и с кем сегодня встречается звезда, — в материале «Радио 1».
Биография Ананстасии Волочковой: детство и начало путиАнастасия появилась на свет 20 января 1976 года в Петербурге в семье спортсмена-теннисиста Юрия Волочкова и экскурсовода Тамары Антоновой. После того как мать отвела дочь на постановку «Щелкунчик» в Мариинский театр, у девочки возникло твёрдое желание стать балериной.
В 1992-м родители поддержали выбор наследницы, и она поступила в Академию русского балета имени Вагановой. Не все педагоги верили, что студентка сможет добиться больших результатов, но наставник Наталия Дудинская увидела перспективу и стала её проводником в профессию.
Юной балерине доверяли сольные партии в «Жизели», «Корсаре» и «Жар-птице». Проработав четыре года в Мариинском театре, Волочкова перешла в Большой по приглашению Владимира Васильева — ей предложили главную партию в «Лебедином озере».
Признание в Европе и скандал с Большим ТеатромВ 2000-м Волочкова завоевала премию «Золотой лев» в Австрии как лучшая балерина Европы. Вслед за наградой последовало приглашение на постановку «Спящая красавица» в Лондоне. Однако вскоре карьера примы вошла в непростой период: зрители шли на спектакли ради её выходов, но после ухода Васильева отношения с администрацией Большого театра стремительно ухудшились. Осенью 2003 года балерину уволили, указав причиной несоответствие физическим требованиям театра.
«Условия, которые она нам выдвигает, все время растут. Но не Анастасия "лицо" балета Большого Театра. Трудно сказать, сколько "должна" весить балерина. Вопрос в том, способны ли партнеры поднимать этот вес. К сожалению, на сегодняшний день таких нет», — говорил директор Анатолий Иксанов.Увольнение вылилось в резонансный судебный процесс. В итоге суд признал его незаконным. Волочкова благодарила поддержавших её людей и ощущала себя победительницей, но возвращаться в коллектив, где чувствовала враждебность, не стала.
Работа в шоу-индустрии и телевизионных проектахСо временем танцовщицу стали всё чаще относить к шоу-бизнесу. Она запустила собственные проекты, снялась в рекламе и кино. Зрители видели её в сериалах «Место под солнцем» и «Не родись красивой». Дважды Волочкова участвовала в ледовом шоу «Ледниковый период», а её программа Nerve успешно прошла в Лондоне.
Книги, МВА и политические амбицииО переломных моментах жизни одна из самых обсуждаемых балерин страны рассказала в книге «История русской балерины». В 2009 году Волочкова попробовала себя в качестве певицы и исполнила песню «Балерина» на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.
Позднее она защитила диссертацию и получила степень МВА в Высшей школе экономики, основала творческий центр и заявила о намерении участвовать в выборах главы администрации Сочи. Однако на этапе регистрации кандидатуру балерины сняли.
Скандалы с Волочковой и обвинения в алкоголизмеВ 2011-м интернет заполнили откровенные фотографии Волочковой с отдыха на Мальдивах. Кадры стали поводом для критики и множества фотоколлажей. Впрочем, это был не первый случай бурных обсуждений фигуры и образа балерины.
Одной из наиболее обсуждаемых тем в отношении Волочковой стали слухи о её зависимости от алкоголя. В употреблении спиртного её публично обвиняли Дана Борисова, телеведущая Лера Кудрявцева и бывшие коллеги по Большому театру. Танцовщица категорически отрицала подобные заявления.
«У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей. У меня есть зависимость от творчества, у меня шоу мое новое называется "Одержимость", потому что я одержима была творчеством с пяти лет», — говорила она.
Личная жизнь Анастасии Волочковой: романы, слухи и откровенияПервым молодым человеком балерины стал внук примы Инны Зубковской. По слухам, он просил влиятельную родственницу помогать избраннице закрепиться в Мариинке. Роман длился недолго, но спустя годы Зубковский говорил о Волочковой с теплом и называл её темпераментной и изобретательной в личной сфере.
Следующий роман был с предпринимателем Вячеславом Лейбманом. Телеведущая Ксения Собчак утверждала, что балерина увела мужчину у неё, на что Волочкова отвечала: на момент их общения Ксюша уже встречалась с Умаром Джабраиловым.
«Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась к Славе или нет. Почему я сейчас в роли козла отпущения? Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад», — отмечала Анастасия.
Романы за границей и бизнес-элита
Постановка «Спящей красавицы» в Лондоне породила разговоры о романе Волочковой с британцем Энтони Керманом. Ходили слухи, что он оставил семью ради отношений с русской балериной. Саму пару видели вместе часто, Керман сопровождал Анастасию на гастролях и дарил подарки. Однако Волочкова позже называла англичанина лишь другом и юристом, помогавшим по делам. После возвращения примы в Россию связь постепенно сошла на нет.
С меценатом Анзори Аксентьевым Волочкову также неоднократно замечали на светских мероприятиях, но связь балерина отрицала.
Полонский: романтика и откровения
Миллиардер Сергей Полонский стал одним из тех, кто впечатлил балерину нестандартными жестами. После премьеры «Лебединого озера» он отправил в номер Волочковой букет роз, оформленный в виде поезда. Узнать имя дарителя прима смогла через цветочный салон. От встречи она не отказалась.
Много лет спустя в шоу «Осторожно, Собчак!» телеведущая напомнила, что балерина вступила в интимную связь с Полонским на первом свидании.
Роман с Сулейманом Керимовым и личная трагедия
Одним из самых обсуждаемых эпизодов личной жизни Анастасии Волочковой стали отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым. Олигарх отличался особой ревностью: на протяжении трёх лет, что длился роман, он нанимал частных детективов, отслеживавших передвижения балерины. Однако расставание произошло по другой причине.
«Мать разрушила мою жизнь, когда я была с Сулейманом Керимовым. Она заставила меня сделать аборт», — призналась прима в эфире проекта «Битва экстрасенсов».После потери ребёнка Волочкова ушла от бизнесмена. Керимов воспринял разрыв крайне болезненно, а сама Анастасия допускала, что именно он мог поспособствовать её увольнению из Большого театра.
Брак с Игорем Вдовиным и рождение дочери
Особую роль в биографии балерины сыграли отношения с предпринимателем Игорем Вдовиным, от которого Волочкова родила дочь Ариадну. Четыре года пара появлялась на светских мероприятиях, давала интервью и устроила роскошную свадьбу, празднование которой прошло в двух городах.
Позже выяснилось, что за идеальной картинкой скрывались напряжённые отношения и конфликты. Со временем Анастасия призналась, что их брак был ненастоящим: на торжестве супруги подписали пустые бланки.
После расставания у балерины накопилось множество претензий к Вдовину. В частности, он, по словам Анастасии, задолжал ей три миллиона долларов и редко общался с дочерью.
Джим Керри, Николай Басков и другие громкие романы
По словам Волочковой, среди её ухажёров числился голливудский актёр Джим Керри, увидевший её в «Жизели» и проявивший серьёзный интерес: он приглашал балерину на курорты и прилетал на гастроли.
«Но со временем нас разлучило расстояние. Сами понимаете, у голливудских актеров график съемок расписан на год вперед. У меня тоже постоянная концертная деятельность. Но звонки от Джима не прекращались. Даже после расставания он не забывал меня», — вспоминала Волочкова.Кроме того, у примы был недолгий роман с Николаем Басковым. Влюблённые отдыхали на Мальдивах, но многие были уверены, что их отношения были пиар-ходом. Волочкова отрицала эти слухи, подчёркивая, что чувства между артистами искренние.
Помолвка с Дмитрием Дюраном и уголовное дело
Осенью 2021 года Анастасия показала подписчикам нового возлюбленного — сотрудника железнодорожной компании Владимира. Однако долго отношения не продлились: уже Новый 2022 год прима встречала с другим мужчиной.
Им оказался 44-летний участник шоу «Давай поженимся!» Сергей Кузнецов, которого балерина сопровождала как наставница жениха. После проекта Анастасия и Сергей слетали на Мальдивы, но союз распался через месяц. Позже стало известно, что Кузнецов погиб в СИЗО осенью 2023 года. Волочкову раскритиковали за то, что она не пришла на похороны.
«Я у многих своих педагогов не была на похоронах, а вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который был просто моим любовником определенное количество времени?! У него есть родственники, люди, которые имеют к нему серьезное отношение. Я просто на Мальдивы его пригласила. Мы договаривались, что настраиваемся на романтическое путешествие, а потом каждый живет своей жизнью», — говорила Волочкова.В декабре 2022 года Анастасия раскрыла имя нового партнёра — кондитера Дмитрия Дюрана. Балерина называла жениха «Дедом Морозом» и заявляла, что свадьба может пройти в январе в Лапландии или Великом Устюге. Торжество так и не состоялось: вскоре стало известно, что Дюран получил семь лет лишения свободы за мошенничество.
Роман с Марчелом и отдых на Мальдивах
В 2025 году Волочкова улетела на Мальдивы с 26-летним партнёром по шоу Марчелом Абаби. В январе 2026-го пара вновь выбрала тот же курорт. В их буднях было много романтики: ужины при свечах, СПА-процедуры и прогулки вдоль океана.
Марчел — постоянный участник шоу балерины, и со временем рабочие отношения переросли в более близкое общение. Однако молодой человек публично отрицал роман с Анастасией.
«Вы ни разу не ездили с друзьями на курорт? Мы с Настей плавали на волшебные острова. Если люди не могут себе позволить подобное, для них это плачевно. Они будут комментировать и писать многое, не зная правду о том, что у нас происходит, какие у нас с Настей отношения. Никто никому деньги не платил за то, чтобы где-то появиться. Все произошло само собой», — отмечал он.Волочкова, напротив, намекала на романтические чувства. Накануне признания партнёра она говорила о взаимной любви. При этом имя партнера она не расскрывает.
«Да, у меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство! Сулейман Керимов остается в моей жизни. Отношения с ним были для меня эталоном. Но он прошлое, мы были с ним вместе 20 лет назад. А сейчас настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске. Для меня это показатель того, что все идет правильно и по-настоящему», — подчеркивала артистка.
Ссора Волочковой с Никитой ДжигурдойВ 2024 году отношения между Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой резко ухудшились. Причиной конфликта стало то, что Джигурда слил в интернет их видео интимного характера. После инцидента балерина публично заявила, что не желает продолжать общение с актёром.
Однако незадолго до своего 50-летия Волочкова решила восстановить отношения с окружающими. Она признала, что формально с Джигурдой они не ссорились, но её утомило постоянное желание артиста «хайповать» на её имени.
«Просто был момент, когда меня достало, что он все время пытался меня использовать. Но в преддверии юбилея я решила вообще со всеми помириться. Единственные, с кем мне не удалось помириться, это мои родные по крови люди — мама и дочка. Не удалось и не получилось. Их не будет на моем юбилее», — добавила Волочкова.
Семейный конфликт Ананстасии ВолочковойРанее сообщалось, что мать и дочь артистки заблокировали её номер. Отношения Волочковой с семьёй на протяжении многих лет характеризуются периодическими обострениями и напряжёнными паузами.
Балерина не раз говорила, что причиной её ссор с дочерью стала позиция матери Тамары. По словам артистки, мать стала оказывать влияние на Ариадну лишь во взрослом возрасте, когда та стала восприимчива к чужим манипуляциям. Волочкова подчеркнула, что с 19 лет полностью содержит свою родительницу. Кроме того, она утверждала, что мать брала деньги у её партнёров, мешала отношениям и распространяла провокационные слухи.
Артистка заявила, что родственники вспоминают о ней лишь тогда, когда им требуется финансовая помощь.
«Я всех послала и сказала: "Добрые люди, я вам никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги!"», — отметила она.Балерина рассказала, что дочь и мать перестали выходить с ней на связь и заблокировали её номер. Волочкова назвала их «чужими людьми» и заявила, что в её сердце для них больше нет места.
Анастасия Волочкова сегодняВ сентябре 2025 года Волочкова сообщила, что отправилась в Центр восстановления и реабилитации, где проходила курс упражнений, физиотерапии и работу с тренером-реабилитологом для укрепления здоровья.
Позже выяснилось, что балерина участвовала в съёмках мотивационного реалити-шоу канала «Пятница!» под названием «Звезды под капельницей». Проект был посвящён теме избавления от вредных зависимостей на примере известных участников.