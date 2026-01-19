Режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет
В возрасте 76 лет скончался американский режиссёр и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей легендарного мультфильма «Король Лев». О его смерти пишет журнал Variety со ссылкой на коллегу погибшего, режиссёра Дэйва Боссерта.
Он объяснил, что лишь на прошлой неделе общался с Аллерсом. Новость о кончине друга стала для него тяжелым ударом.
«Роджер был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим столпом ренессанса диснеевской анимации», — сказал Боссерт.За свою карьеру Аллерс внёс значительный вклад в создание многих знаменитых картин студии, включая «Алладина», «Похождения императора», «Красавицу и Чудовище», «Русалочку» и другие известные анимационные фильмы.
Продюсер «Короля Льва» Дон Хан, узнав о гибели Аллерса, охарактеризовал его как бесконечно любознательного, живого и очень легкого мужчину, который всегда пытался напомнить зрителям о чудесах жизни.
«Иногда жизнь посылает нам таких людей, которые помогают видеть мир яснее. Для меня и для многих, кто работал с Роджером, таким человеком был он», — передает слова Дона Хана The Hollywood Reporter.Причины смерти американского режиссёра пока не называются.