Режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет

19 января 2026, 02:34

Роджер Аллерс (Фото: Instagram* @rogerallers)

В возрасте 76 лет скончался американский режиссёр и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей легендарного мультфильма «Король Лев». О его смерти пишет журнал Variety со ссылкой на коллегу погибшего, режиссёра Дэйва Боссерта.





Он объяснил, что лишь на прошлой неделе общался с Аллерсом. Новость о кончине друга стала для него тяжелым ударом.





«Роджер был необычайно одаренным художником и режиссером, настоящим столпом ренессанса диснеевской анимации», — сказал Боссерт.

«Иногда жизнь посылает нам таких людей, которые помогают видеть мир яснее. Для меня и для многих, кто работал с Роджером, таким человеком был он», — передает слова Дона Хана The Hollywood Reporter.