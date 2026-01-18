«Сказочник»: Наташа Королёва сказала правду о Николаеве после 25 лет молчания

18 января 2026, 17:47

Наташа Королёва поздравила Игоря Николаева с 66-летием

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Поэт и композитор Игорь Николаев 17 января отпраздновал 66-летие. Среди тех, кто поздравил музыканта, оказалась певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай), которую часто называют его музой. В своём блоге певица опубликовала запись с песней Николаева, которую сопроводила текстом.





Королёва назвала именинника любимым миллионами слушателей поэтом, композитором и музыкантом. По её ощущениям, уникальный талант маэстро обладает мощным потенциалом, поэтому вскоре публика может услышать нечто грандиозное.

«А ещё Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказочника, под силу создавать новые музыкальные миры и вселенные! Я от души этого желаю!!! Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь! Моя музыкальная открытка-поздравлялка в день рождения Маэстро!», — написала она.