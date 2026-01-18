От судьи «Versus» до помощника на разогреве: как уголовное дело по статье о терроризме опустило Юрия Хованского на дно шоу-бизнеса?
Рэперу и комику Юрию Хованскому 19 января исполняется 36 лет. Один из самых известных и скандальных видеоблогеров русского YouTube, прошедший путь от стендап-комика до рэп-исполнителя и помощника депутата Госдумы, встречает свой день рождения в статусе эмигранта. Его карьера, построенная на чёрном юморе и намеренных провокациях, внезапно обернулась реальным тюремным сроком. За что был арестован «Батя в здании», где он сейчас и как изменила его жизнь громкая история с песней про «Норд-Ост» — в материале «Радио 1».
Провинциал с гитарой: как Хованский покорил рунетЮрий Хованский родился 19 января 1990 года в небольшом городке Никольск Пензенской области. Детство будущей интернет-звезды было самым обычным: футбол, компьютерные игры и любительские рок-группы, в которых он играл на бас-гитаре. После школы, следуя воле родителей, он пытался получить «серьёзную» профессию. Не сумев с первого раза поступить в экономический вуз в Петербурге, он пытался стать программистом, но быстро охладел к этой идее. В итоге, уже работая на различных низкооплачиваемых работах — от официанта до курьера, — он заочно и с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
Его путь к славе начался в 2011 году с YouTube-канала «Russian Stand-up». Хованский начинал с переводов и озвучки выступлений западных комиков, а также пел юмористические песни под псевдонимом «Тот парень с гитарой». Прорыв случился благодаря поддержке уже известного в то время видеоблогера Ильи Мэддисона, который помог Юрию раскрутить его проекты. Стиль Хованского был грубым, циничным и намеренно нарушал табу, что быстро привлекло внимание молодой аудитории.
Пик популярности Хаванского пришёлся на середину 2010-х. Тогда он стал судьёй культового рэп-баттла «Versus», а в 2016 году его баттл с блогером Дмитрием Лариным собрал более 40 миллионов просмотров. Тогда же родился его рэп-персонаж — гангстер МС Хованский, чей дебютный трек «Батя в здании» стал вирусным. Он создал десятки проектов — от кулинарного «Шаверма-патруля» до абсурдного шоу «Большая дымящаяся куча скетчей». Его аудитория росла, достигая миллионов подписчиков, но параллельно копился и груз скандалов.
Запретная зона: личная жизнь и принципы патриархатаЛичную жизнь Хованский всегда старался оградить от публичности. Известно, что в период ареста в 2021 году его девушкой была Мария Нелюбова, которая активно боролась за его освобождение. Однако после выхода из СИЗО пара рассталась. В интервью Ксении Собчак в 2022 году Хованский, уже живя в роскошной петербургской квартире, рассказал о новой избраннице — девушке по имени Ксюша, с которой он впервые задумался о браке. Его взгляды на отношения откровенно патриархальны.
«Не люблю, когда со мной спорят. Не хочу жить с человеком, который смеет со мной спорить», — заявил он в том же интервью.
Он говорил о желании создать традиционную семью, выражал намерение переехать с будущей женой в Сербию и даже хотел, чтобы та бросила учёбу. Эти откровения контрастировали с образом «своего парня», который он годами культивировал в сети.
От слов к делу: громкое уголовное преследование ХованскогоСкандалы были неотъемлемой частью бренда Хованского. Он провоцировал конфликты с рэперами Noize MC*, Бастой, Оксимироном*, певицей Кристиной Си и многими другими медийными персонами. Однако в 2021 году провокации вышли за рамки интернет-склок и привели к реальной тюрьме.
9 июня 2021 года Хованский был задержан в своей квартире силами СОБРа. Поводом стала песня о теракте на Дубровке («Норд-Ост») 2002 года, которую он когда-то исполнил в саркастической манере на стриме. Его обвинили по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Следствие утверждало, что ролик был выложен в 2020 году, защита настаивала, что исполнение произошло ещё в 2012-м — до ужесточения закона.
В тот же день Следственный комитет опубликовал видео, где задержанный Хованский кается:
«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания».
Суд отправил его в СИЗО «Кресты», где он провёл более полугода. За время следствия с ним произошло несколько инцидентов: по словам его девушки Марии Нелюбовой, после обыска из квартиры пропало 600 тысяч рублей, а самому блогеру, по её утверждениям, угрожали «проблемами» в изоляторе.
Дело вызвало широкий резонанс. В поддержку Хованского развернулась кампания #ХованскийНеТеррорист, его защищали некоторые депутаты и коллеги. 29 декабря 2021 года мера пресечения была изменена на запрет определённых действий (домашний арест с ограничениями). А 20 июля 2022 года уголовное дело было прекращено судом в связи с истечением срока давности. Несмотря на освобождение, Хованский был внесён в список террористов и экстремистов, что заблокировало его банковские счета, и хотя позже его оттуда исключили, последствия этого периода оказались необратимы.
Жизнь после «Крестов»: эмиграция и новые реалииУголовное дело радикально изменило жизнь Хованского. После его прекращения он дал ряд интервью, где рассказал о пережитом. Он по-прежнему настаивал, что песня была сарказмом, «шуткой над экстремистскими взглядами», но признавал её ошибочность.
Сейчас Юрий Хованский проживает в Белграде, Сербия. Его основные проекты сосредоточены вокруг YouTube-каналов: основного, где у него более 4 миллионов подписчиков, и игрового Khovansky Live. Он продолжает выпускать контент, в основном летсплеи и стримы, однако его былой статус одной из ключевых фигур русского ютуба остался в прошлом.
Весной 2024 года он выступал на разогреве у другого скандального эмигранта — Моргенштерна* — в Сербии, что сам с иронией назвал «финальным гвоздём в крышку» своей прежней карьеры.