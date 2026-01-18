18 января 2026, 17:22

Юрий Хованский (Фото: Instagram** @yurykhovansky)

Рэперу и комику Юрию Хованскому 19 января исполняется 36 лет. Один из самых известных и скандальных видеоблогеров русского YouTube, прошедший путь от стендап-комика до рэп-исполнителя и помощника депутата Госдумы, встречает свой день рождения в статусе эмигранта. Его карьера, построенная на чёрном юморе и намеренных провокациях, внезапно обернулась реальным тюремным сроком. За что был арестован «Батя в здании», где он сейчас и как изменила его жизнь громкая история с песней про «Норд-Ост» — в материале «Радио 1».





Содержание Провинциал с гитарой: как Хованский покорил рунет Запретная зона: личная жизнь и принципы патриархата От слов к делу: громкое уголовное преследование Хованского Жизнь после «Крестов»: эмиграция и новые реалии



Провинциал с гитарой: как Хованский покорил рунет

Юрий Хованский (Фото: Instagram** @yurykhovansky)

Запретная зона: личная жизнь и принципы патриархата

Юрий Хованский (Фото: Instagram** @yurykhovansky)

«Не люблю, когда со мной спорят. Не хочу жить с человеком, который смеет со мной спорить», — заявил он в том же интервью.

От слов к делу: громкое уголовное преследование Хованского

«Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания».

Юрий Хованский (Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин)

Жизнь после «Крестов»: эмиграция и новые реалии