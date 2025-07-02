02 июля 2025, 13:57

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма, который недолго выступал за казанский УНИКС, покончил жизнь самоубийством всего через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Его тело было найдено в гостинице в Москве. Брак, заключенный в 2020 году, завершился в суде, и многие в баскетбольном сообществе связывают его трагическую смерть с личными трудностями и возможными финансовыми проблемами. Сегодня ему могло бы исполниться 33 года. Перед смертью подписчики заметили странное поведение спортсмена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагическая смерть баскетболиста Яниса Тиммы История отношений Последние дни перед трагедией Три брака Провел стрим Баскетбольное сообщество шокировано ситуацией с Янисом Ранние годы и начало карьеры Он был деревенским мальчиком

Трагическая смерть баскетболиста Яниса Тиммы

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)



История отношений

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)



Последние дни перед трагедией

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)



Три брака

Провел стрим

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)



Баскетбольное сообщество шокировано ситуацией с Янисом

«Как бы трудно вам ни было, знайте, что все можно решить. Самая большая ценность у нас — это жизнь. Если вы не справляетесь в одиночку, найдите тех людей, кто вам поможет и вас услышит», — сказал Лазарев.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)



Ранние годы и начало карьеры

«Очень жаль парня. Мы были рады, что взяли такого игрока, но он попросил освободить его из-за семейных проблем», — поделился он.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)



Он был деревенским мальчиком

«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу», — отметил он.

«У него вдвойне снесло крышу. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена», — пояснил директор.