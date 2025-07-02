«Седокова уничтожила его»: Сегодня Янис Тимма мог бы отметить 33-летие. Каковы истинные причины его смерти?
Баскетболист Янис Тимма, который недолго выступал за казанский УНИКС, покончил жизнь самоубийством всего через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Его тело было найдено в гостинице в Москве. Брак, заключенный в 2020 году, завершился в суде, и многие в баскетбольном сообществе связывают его трагическую смерть с личными трудностями и возможными финансовыми проблемами. Сегодня ему могло бы исполниться 33 года. Перед смертью подписчики заметили странное поведение спортсмена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трагическая смерть баскетболиста Яниса ТиммыВ ночь с 16 на 17 декабря тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы было найдено в одном из московских отелей. Основной версией случившегося является суицид. Рядом с телом спортсмена был найден бумажный стаканчик с остатками некой жидкости, а также телефон, на заставке которого была надпись: «Наберите Анне, спасибо тебе за все», и номер телефона певицы Анны Седоковой.
История отношенийЯнис Тимма и Анна Седокова были в браке с 2020 года, но последние месяцы их отношения стали напряженными, артистка описывала их как «все сложно». Суд в Москве расторг брак 9 декабря, за сутки до этого Тимма публиковал депрессивные посты в социальных сетях, где выражал недовольство отношениями.
Последние дни перед трагедиейПо информации источников, Тимма жил в трехзвездочном отеле неподалеку от дома Седоковой и находился в хорошем настроении. Накануне у певицы был день рождения, есть версия, что спортсмен пытался встретиться с ней для поздравления, но не смог этого сделать. Перед трагедией под одним из постов Седоковой появился комментарий Тиммы, в котором он провел черточку между датой своего рождения и 16 декабря. Запись была удалена, но, к сожалению, его обещание было сдержано.
Три бракаАнна Седокова была замужем трижды. Ее первым супругом был белорусский футболист Валентин Белькевич, с которым она развелась в 2004 году. Вторым избранником стал бизнесмен Максим Чернявский, их союз продлился с 2011 по 2013 год. У Седоковой трое детей: две дочки от Белькевича и Чернявского, а также сын от Артема Комарова. Брак с Янисом Тиммой был самым продолжительным, но в октябре 2023 года певица объявила о разрыве. Тимма испытывал финансовые трудности, что вызывало конфликты.
Провел стримВ октябре 2024 Янис Тимма провел стрим, во время которого смотрел клипы Анны Седоковой разных лет. Однако атмосфера трансляции внезапно изменилась, когда на фоне стали заметны различные таблетки. В самый разгар эфира баскетболист уснул, что вызвало настоящую панику среди подписчиков. Они начали активно писать в комментариях, пытаясь выяснить, что происходит и не нужна ли ему помощь.
Баскетбольное сообщество шокировано ситуацией с ЯнисомСобытия вокруг баскетболиста вызвали широкий резонанс в спортивном сообществе. Экс-центровой ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа Иван Лазарев выразил свою поддержку, отметив важность жизни и призвав людей обращаться за помощью в трудные времена.
«Как бы трудно вам ни было, знайте, что все можно решить. Самая большая ценность у нас — это жизнь. Если вы не справляетесь в одиночку, найдите тех людей, кто вам поможет и вас услышит», — сказал Лазарев.
Олимпийский чемпион Сергей Тараканов также поделился своими мыслями о ситуации. Он отметил, что Тимма — молодой спортсмен, который раньше добивался успехов на высоком уровне, но в последнее время его карьера пошла на спад. Тараканов предположил, что возможные причины происходящего могли быть связаны с личной жизнью Тиммы, включая его женитьбу и возможные финансовые проблемы.
Ранние годы и начало карьерыЯнис Тимма родился в Латвии, в городе Краслава, расположенном недалеко от границы с Беларусью. Благодаря этому он с ранних лет освоил русский язык и уверенно чувствовал себя в России. В своей профессиональной карьере Тимма успел сыграть за три крупных клуба: петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.
В ноябре 2021 года Тимма подписал краткосрочный контракт с УНИКСом на один месяц. Такой небольшой срок был обусловлен тем, что сам игрок не был уверен в своем игровом времени, а клуб хотел оценить его готовность после полугодового перерыва в карьере. Этот перерыв произошел после того, как Тимма самовольно покинул «Химки», когда не попал в состав на матч. В то время подмосковный клуб испытывал финансовые трудности и стремился избавиться от высокооплачиваемых игроков.
За время своего пребывания в УНИКСе Тимма провел три матча в Евролиге, в которых суммарно набрал три очка, сделал три передачи и два подбора. Однако, по истечении контракта в декабре, он уведомил клуб о своем желании не продлевать соглашение. Основными причинами стали личные обстоятельства, о которых упомянул президент УНИКСа Евгений Богачев.
«Очень жаль парня. Мы были рады, что взяли такого игрока, но он попросил освободить его из-за семейных проблем», — поделился он.
После ухода из УНИКСа карьера Тиммы пошла по новому руслу, не связанному с Россией. Он попытал удачу в Америке, стремясь пробиться в НБА через лигу фарм-клубов. Затем последовали выступления в чемпионате Пуэрто-Рико, турецкой «Дарушафаке» и испанском клубе «Обрадойро». Учитывая потенциал Тиммы, который ранее демонстрировал уверенные результаты на уровне Евролиги, этот спад в карьере стал неожиданным. Комментатор Владимир Гомельский отметил, что Тимма был суперталантливым баскетболистом.
Он был деревенским мальчикомДиректор школы «Рига» Гунтис Шенхофф, который знал Тимму с детства, поделился своей версией событий, предшествовавших его гибели. По словам Шенхоффа, Тимма, выросший в бедной семье в Краславе, неожиданно стал звездой после перехода в клуб «Химки», где ему предложили значительную зарплату.
«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу», — отметил он.
По его словам, ситуация усугубилась, когда к Тимме начала проявлять интерес известная певица Анна Седокова. Шенхофф считает, что это привело к еще большему стрессу для молодого спортсмена.
«У него вдвойне снесло крышу. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена», — пояснил директор.
Завершение карьеры является сложным периодом для любого спортсмена. Заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу Сергей Тараканов, комментируя ситуацию, отметил, что у Тиммы могли быть психологические проблемы. По его мнению, что это лишь догадки и причин может быть множество для такого поведения. Тараканов также выразил недоумение по поводу самоубийства, задав риторический вопрос о том, как молодой человек может пожертвовать самым ценным — своей жизнью.
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