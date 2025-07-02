«Седокова уничтожила его»: Сегодня Янис Тимма мог бы отметить 33-летие. Каковы истинные причины его смерти?

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Баскетболист Янис Тимма, который недолго выступал за казанский УНИКС, покончил жизнь самоубийством всего через неделю после развода с певицей Анной Седоковой. Его тело было найдено в гостинице в Москве. Брак, заключенный в 2020 году, завершился в суде, и многие в баскетбольном сообществе связывают его трагическую смерть с личными трудностями и возможными финансовыми проблемами. Сегодня ему могло бы исполниться 33 года. Перед смертью подписчики заметили странное поведение спортсмена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Трагическая смерть баскетболиста Яниса Тиммы

В ночь с 16 на 17 декабря тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы было найдено в одном из московских отелей. Основной версией случившегося является суицид. Рядом с телом спортсмена был найден бумажный стаканчик с остатками некой жидкости, а также телефон, на заставке которого была надпись: «Наберите Анне, спасибо тебе за все», и номер телефона певицы Анны Седоковой.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

История отношений

Янис Тимма и Анна Седокова были в браке с 2020 года, но последние месяцы их отношения стали напряженными, артистка описывала их как «все сложно». Суд в Москве расторг брак 9 декабря, за сутки до этого Тимма публиковал депрессивные посты в социальных сетях, где выражал недовольство отношениями.

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Последние дни перед трагедией

По информации источников, Тимма жил в трехзвездочном отеле неподалеку от дома Седоковой и находился в хорошем настроении. Накануне у певицы был день рождения, есть версия, что спортсмен пытался встретиться с ней для поздравления, но не смог этого сделать. Перед трагедией под одним из постов Седоковой появился комментарий Тиммы, в котором он провел черточку между датой своего рождения и 16 декабря. Запись была удалена, но, к сожалению, его обещание было сдержано.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Три брака

Анна Седокова была замужем трижды. Ее первым супругом был белорусский футболист Валентин Белькевич, с которым она развелась в 2004 году. Вторым избранником стал бизнесмен Максим Чернявский, их союз продлился с 2011 по 2013 год. У Седоковой трое детей: две дочки от Белькевича и Чернявского, а также сын от Артема Комарова. Брак с Янисом Тиммой был самым продолжительным, но в октябре 2023 года певица объявила о разрыве. Тимма испытывал финансовые трудности, что вызывало конфликты.

Провел стрим

В октябре 2024 Янис Тимма провел стрим, во время которого смотрел клипы Анны Седоковой разных лет. Однако атмосфера трансляции внезапно изменилась, когда на фоне стали заметны различные таблетки. В самый разгар эфира баскетболист уснул, что вызвало настоящую панику среди подписчиков. Они начали активно писать в комментариях, пытаясь выяснить, что происходит и не нужна ли ему помощь.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Баскетбольное сообщество шокировано ситуацией с Янисом

События вокруг баскетболиста вызвали широкий резонанс в спортивном сообществе. Экс-центровой ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа Иван Лазарев выразил свою поддержку, отметив важность жизни и призвав людей обращаться за помощью в трудные времена.

«Как бы трудно вам ни было, знайте, что все можно решить. Самая большая ценность у нас — это жизнь. Если вы не справляетесь в одиночку, найдите тех людей, кто вам поможет и вас услышит», — сказал Лазарев.

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов также поделился своими мыслями о ситуации. Он отметил, что Тимма — молодой спортсмен, который раньше добивался успехов на высоком уровне, но в последнее время его карьера пошла на спад. Тараканов предположил, что возможные причины происходящего могли быть связаны с личной жизнью Тиммы, включая его женитьбу и возможные финансовые проблемы.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Ранние годы и начало карьеры

Янис Тимма родился в Латвии, в городе Краслава, расположенном недалеко от границы с Беларусью. Благодаря этому он с ранних лет освоил русский язык и уверенно чувствовал себя в России. В своей профессиональной карьере Тимма успел сыграть за три крупных клуба: петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.

В ноябре 2021 года Тимма подписал краткосрочный контракт с УНИКСом на один месяц. Такой небольшой срок был обусловлен тем, что сам игрок не был уверен в своем игровом времени, а клуб хотел оценить его готовность после полугодового перерыва в карьере. Этот перерыв произошел после того, как Тимма самовольно покинул «Химки», когда не попал в состав на матч. В то время подмосковный клуб испытывал финансовые трудности и стремился избавиться от высокооплачиваемых игроков.

За время своего пребывания в УНИКСе Тимма провел три матча в Евролиге, в которых суммарно набрал три очка, сделал три передачи и два подбора. Однако, по истечении контракта в декабре, он уведомил клуб о своем желании не продлевать соглашение. Основными причинами стали личные обстоятельства, о которых упомянул президент УНИКСа Евгений Богачев.

«Очень жаль парня. Мы были рады, что взяли такого игрока, но он попросил освободить его из-за семейных проблем», — поделился он.

После ухода из УНИКСа карьера Тиммы пошла по новому руслу, не связанному с Россией. Он попытал удачу в Америке, стремясь пробиться в НБА через лигу фарм-клубов. Затем последовали выступления в чемпионате Пуэрто-Рико, турецкой «Дарушафаке» и испанском клубе «Обрадойро». Учитывая потенциал Тиммы, который ранее демонстрировал уверенные результаты на уровне Евролиги, этот спад в карьере стал неожиданным. Комментатор Владимир Гомельский отметил, что Тимма был суперталантливым баскетболистом.

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

Он был деревенским мальчиком

Директор школы «Рига» Гунтис Шенхофф, который знал Тимму с детства, поделился своей версией событий, предшествовавших его гибели. По словам Шенхоффа, Тимма, выросший в бедной семье в Краславе, неожиданно стал звездой после перехода в клуб «Химки», где ему предложили значительную зарплату.

«Образно говоря, вчера он был деревенским мальчиком. Постепенно он стал звездой. У молодых людей часто сносит крышу», — отметил он.

По его словам, ситуация усугубилась, когда к Тимме начала проявлять интерес известная певица Анна Седокова. Шенхофф считает, что это привело к еще большему стрессу для молодого спортсмена.

«У него вдвойне снесло крышу. Седокова уничтожила его как игрока, он сегодня никому не нужен, его карьера окончена», — пояснил директор.

Завершение карьеры является сложным периодом для любого спортсмена. Заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу Сергей Тараканов, комментируя ситуацию, отметил, что у Тиммы могли быть психологические проблемы. По его мнению, что это лишь догадки и причин может быть множество для такого поведения. Тараканов также выразил недоумение по поводу самоубийства, задав риторический вопрос о том, как молодой человек может пожертвовать самым ценным — своей жизнью.

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Дарья Осипова

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