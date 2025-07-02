«Я себя ощущаю так»: Стас Михайлов высказался о брендовой одежде

02 июля 2025, 11:39

Стас Михайлов высказался о миллионных тратах на одежду

Стас Михайлов (Фото: Instagram* @stas_mihailoff)

Певец Стас Михайлов завоевал признание не только зрелой аудитории, но и молодого поколения. Артист, полностью изменив свой стиль, стал более моложавым и элегантным. Для подержания своего образа он тратит колоссальные суммы на брендовые вещи. В интервью журналисту «СтарХита» певец ответил на вопросы о выборе дорого гардероба.





Михайлову приглянулся бренд Chrome Hearts, вещи из коллекций которого стоят от несколько сотен тысяч долларов до миллиона. Уникальностью данной марки являются кресты, хаотично расположенные на одежде. Стоит отметить, что декорации в виде крестов привлекают артиста, потому что Стас — человек верующий.



На вопрос о том, сколько денег Михайлов выделяет на покупку люксовых вещей, артист заявил, что абсолютно не задумывается о таких моментах, а свою одежду назвал «рабочей вещью», в которой ему удобно.

«Я себя ощущаю так. Не делаю ничего специально. Вот так одеваюсь, так живу — сейчас мне это нравится», — сказал он.