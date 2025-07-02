«Полгода»: Надежде Кадышевой озвучили прогноз на будущее

02 июля 2025, 13:28

PR-директор Матвеева высказалась о популярности Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Народная артистка России Надежда Кадышева обрела вторую волну популярности и собирает на своих концертах огромное количество зрителей. Однако PR-директор артистов Юлия Матвеева убеждена, что вскоре слава певицы затихнет. Её слова приводит Kp.ru.





Матвеева в разговоре с журналистами указала на тренд о ностальгии. Юлия отметила, что популярность Кадышевой возросла от завирусившегося трека в соцсетях. PR-директор заявила, что, когда «выстреливает» какой-то тренд, артиста начинают моментально раскручивать в СМИ и из-за этого на нём концентрируется много внимания. Но через некоторое время всё сходит на нет.



Специалист отметила, что Кадышевой крайне тяжело удержать такое внимание. Юлия считает, что певица сможет собирать полные залы ещё примерно год.

«У Кадышевой, может, это будет год. Но я думаю, что полгода. Не больше, скорее всего», — пояснила Матвеева.